Prima grenadă nouă după decenii

Armata SUA a prezentat luna trecută M111, prima grenadă letală nouă introdusă de la Războiul din Vietnam încoace. Noua armă este realizată din plastic și folosește unde de șoc, în locul fragmentelor metalice, pentru a elimina inamicii, relatează CNN.

Grenada M111 este destinată în special luptelor urbane, în situațiile în care militarii trebuie să elibereze spații interioare pentru a cuceri și controla un teritoriu.

Avantajul principal este reducerea riscului de victime colaterale, deoarece nu produce schije care să ricoseze sau să pătrundă prin pereți subțiri, așa cum se întâmplă în cazul grenadelor clasice.

Cum funcționează M111

M111 utilizează efectul de suprapresiune generat de explozie (blast overpressure – BOP), care neutralizează sau ucide prin forța undei de șoc. În momentul detonării, carcasa din plastic este vaporizată, iar unda de presiune afectează direct organismul uman.

Potrivit informațiilor furnizate de armată, această undă comprimă și decomprimă violent țesuturile, afectând în special timpanul, plămânii, ochii și tractul gastrointestinal.

Armata SUA a introdus grenada M111, prima armă de acest tip după Vietnam, care ucide prin unde de șoc și reduce riscul de victime colaterale în lupta urbană. Sursa foto: US Army

În cazul unor explozii mai puternice, pot apărea leziuni cerebrale sau chiar amputări.

Concepută pentru lupta urbană

Noua muniție a fost dezvoltată pe baza lecțiilor învățate în conflictele din Orientul Mijlociu, în special în operațiunile urbane din Irak.

Potrivit colonelului Vince Morris, grenada clasică M67 nu era întotdeauna potrivită pentru astfel de scenarii, din cauza riscului ridicat de a răni forțele proprii sau civilii aflați în apropiere.

Noua grenadă permite eliminarea rapidă a combatanților dintr-o încăpere, fără a lăsa locuri de adăpost eficiente în interior.

Grenadele clasice rămân în uz

Deși M111 aduce o schimbare importantă, grenada M67 nu va fi retrasă. Aceasta va continua să fie utilizată în spații deschise, unde efectul fragmentelor este considerat mai eficient.

Grenada M67, de dimensiunea unei mingi de baseball, a fost introdusă în 1968, alături de modelul MK3A2, folosit în timpul războiului din Vietnam.

Anterior, armata SUA utilizase modele precum M26, introdus în anii 1950, și celebra grenadă Mk 2, supranumită „ananas”. Aceasta din urmă a fost introdusă în Primul Război Mondial și folosită pe tot parcursul celui de Al Doilea Război Mondial și ulterior.

În paralel, Corpul Pușcașilor Marini din SUA achiziționează o altă grenadă bazată pe același principiu, modelul M21, produsă de compania norvegiană Nammo. Armele bazate pe unde de șoc au similitudini cu munițiile termobarice, care dispersează un nor de combustibil în aer și îl aprind, generând o undă de presiune și o minge de foc ce consumă oxigenul din zona afectată.