Comis luni dimineața în holul complexului rezidențial Alîe Parusa, la 12 kilometri de Kremlin, atentatul cu bombă s-a soldat cu doi morți – Armen Sarkisian (44 de ani) și un bodyguard – și patru răniți. Grav rănit inițial, Sarkisian a murit în secția de Terapie Intensivă a unui spital din Moscova. Potrivit Ukrainska Pravda, printre victime se află și un fost bodyguard al ex-președintelui ucrainean prorus Viktor Ianukovici, care a părăsit Kievul și a fugit în Rusia în februarie 2014.

Un dispozitiv important de poliție a fost desfășurat în jurul clădirii, patrulată inclusiv de un elicopter, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „serviciile speciale își fac treaba”.

Agenția de presă TASS, loială Kremlinului, a numit explozia o „tentativă de asasinat” care l-a vizat pe însuși Armen Sarkisian, căutat de Ucraina atât pentru rolul său în reprimarea manifestațiilor proeuropene din iarna 2013-2014 de la Kiev, cât și pentru contribuția adusă agresiunii militare ruse.

„Tentativa de asasinat asupra lui Sarkisian a fost atent planificată și a fost la comandă. Anchetatorii îi identifică în prezent pe cei care au comandat săvârșirea crimei”, a spus un oficial din forțele de ordine, citat de TASS.

Armen Sarkisian, un interlop apropiat de Viktor Ianukovici

Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Armen Sarkisian, de origine armeană, a fost un „baron al crimei” în regiunea Donețk, aflată în mare parte sub ocupația armatei ruse.

Administrația Ianukovici a apelat la serviciile sale pentru a reprima manifestațiile proeuropene din iarna 2013-2014. El a fost conducătorul grupului de mercenari numit „Titușki”, alcătuit din huligani, infractori, sportivi etc. pentru aplicarea forței și destabilizarea protestelor.

Armen Sarkisian Foto: X/ Nexta

Dat în urmărire de Ucraina pentru „organizarea de crime” la Kiev, Sarkisian a înființat Batalionul Arbat, format în general din armeni condamnați la închisoare, pentru a participa la eforturile de război ale Kremlinului. Batalionul Arbat a luptat atât în estul Ucrainei, cât și în regiunea rusă Kursk, din care o parte este ocupată de armata ucraineană.

În plus, Armen Sarkisian a fost și președintele Federației de Box din așa-zisa Republică Populară Donețk, denumire dată de Kremlin acestei regiuni ucrainene pe care a anexat-o în mod ilegal la Rusia.

Serie lungă de atentate în Rusia

De la izbucnirea ostilităților din Ucraina, în primăvara anului 2014, dar mai ales de la extinderea acestora prin agresiunea militară directă ordonată de Vladimir Putin la 24 februarie 2022, mai mulți comandanți, propagandiști, oameni de afaceri, politicieni etc. ruși și proruși care au legături cu războiul au fost ținta unor asasinate atât în Rusia, cât și în teritoriile ocupate.

Majoritatea acestor atacuri au fost atribuite serviciilor secrete ucrainene sau revendicate de acestea din urmă, cel mai recent exemplu fiind asasinarea generalului Igor Kirilov, în decembrie, la Moscova.

Autoritățile ucrainene încă nu au reacționat în legătură cu explozia care a dus la moartea lui Armen Sarkisian.

