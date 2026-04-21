SUA reiau discuțiile între Israel și Liban

Potrivit News.ro, care citează France24, Statele Unite vor organiza joi, 23 aprilie, noi discuții între Israel și Liban, pentru a evita reluarea conflictului, după un armistițiu considerat fragil.

„Vom continua să facilităm discuţiile directe, purtate cu bună-credinţă, între cele două guverne”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat, sub protecția anonimatului.

Armistițiul a fost negociat tot de SUA, însă situația rămâne instabilă, iar timpul pentru menținerea păcii este limitat.

Tensiuni mari între SUA și Iran

În paralel, situația devine tot mai complicată în relația dintre Statele Unite și Iran. Luni, cele două țări au avertizat că sunt pregătite inclusiv pentru un conflict, pe fondul incertitudinilor legate de negocierile anunțate de președintele Donald Trump.

Casa Albă a transmis că vicepreședintele J.D. Vance este pregătit să revină la Islamabad, capitala Pakistanului, unde ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri. Totuși, Iranul nu confirmă participarea. Mai mult, autoritățile de la Teheran acuză Washingtonul că a încălcat armistițiul.

„Prin impunerea unui blocaj şi încălcarea armistiţiului, Trump doreşte să transforme această masă de negocieri într-o masă de capitulare sau să justifice reluarea ostilităţilor”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian.

Ce se întâmplă cu petrolul

Prețul petrolului a scăzut marți, pe fondul așteptărilor că negocierile dintre SUA și Iran ar putea duce la creșterea ofertei din Orientul Mijlociu, scrie sursa citată. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 95 de cenți, până la 94,53 de dolari pe baril. Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o scădere de 1,54 de dolari, ajungând la 88,07 dolari.

Totuși, mai multe țări caută soluții. Guvernul britanic urmează să anunțe un plan de accelerare a energiei curate. Ministrul energiei, Ed Miliband, va prezenta măsuri pentru extinderea masivă a surselor regenerabile, inclusiv instalarea de panouri solare și turbine eoliene pe terenuri industriale și feroviare, suficiente pentru a alimenta aproximativ cinci milioane de locuințe.

