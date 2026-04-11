Lansarea a avut loc pe 1 aprilie 2026, când patru astronauți au pornit într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii la bordul navei spațiale Orion. Capsula a amerizat vineri, 10 aprilie, la ora 8.07:27 p.m. EDT (0007:27 GMT), marcând un timp total al misiunii de 9 zile, 1 oră, 32 minute și 15 secunde, potrivit Space.

«Vehiculul este acum complet închis», a declarat comandantul Artemis 2, Reid Wiseman, după amerizare. Echipele NASA și ale Marinei SUA se îndreaptă spre capsula Orion, denumită Integrity, pentru a începe procedurile de recuperare. Un «pridvor» gonflabil va fi atașat în dreptul trapei, permițând extragerea echipajului și transportarea acestuia la bordul navei USS John P. Murtha pentru verificări medicale.

Nava Orion va fi ulterior tractată în cala navei militare pentru finalizarea procesului de recuperare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE