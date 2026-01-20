Articolul 5 al NATO nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive din Marea Neagră

Generalul Gheorghiţă Vlad a clarificat, într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu alături de generalul american Alexus Grynkewich, că un eventual atac asupra infrastructurii din zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, inclusiv în perimetrul Neptun Deep, nu ar activa Articolul 5 al NATO din punct de vedere juridic.

„Din punct de vedere juridic, Articolul 5 nu poate fi activat în cazul Alianţei pentru apărarea zonei economice exclusive. Dar asta nu presupune şi faptul că nu ne apărăm zonele de responsabilitate. Sunt convins că într-o astfel de situaţie o să avem foarte mulţi parteneri şi aliaţi care vor fi alături de România pentru apărarea interesului naţional”, a declarat generalul Vlad, potrivit News.ro.

Protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră este „datoria statului român”

El a subliniat că protejarea infrastructurii critice, inclusiv platformele petroliere, cablurile subacvatice şi conductele submarine din Marea Neagră, este „datoria statului român”.

În acest sens, România trebuie să investească atât în forţele navale, cât şi în „capabilităţile” Ministerului Afacerilor Interne.

„Pentru că, mai trebuie spus încă o dată, infrastructura critică şi protejarea infrastructurilor critice este o misiune a Ministerului de Interne. Ministerul Apărării Naţionale va acorda tot sprijinul pentru promovarea interesului naţional al României”, a adăugat acesta.

Articolul 5 al NATO nu acoperă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră

Referindu-se la proiectul Neptun Deep, generalul Vlad a precizat că „toate platformele petroliere sunt teritoriu naţional”.

Neptun Deep, cel mai amplu proiect energetic al României, reprezintă o colaborare între OMV Petrom şi Romgaz, cu o valoare estimată la 4 miliarde de euro. Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, producţia anuală de gaze naturale ar putea ajunge la 8 miliarde de metri cubi, iar extracţia efectivă este prevăzută să înceapă în prima jumătate a anului 2027.

„Când am discutat despre infrastructură critică, m-am referit şi la cablurile subacvatice şi la cablurile de comunicaţie, la toate conductele care sunt submarine. Este datoria statului român să îşi apere toată infrastructura şi să-şi promoveze interesele în zona economică exclusivă”, a mai explicat șeful Armatei.

Ce este proiectul Neptun Deep din Marea Neagră și de ce este considerat strategic

Neptun Deep este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România și unul dintre cele mai importante din regiunea Mării Negre. Zăcământul se află în apele de mare adâncime ale platoului continental românesc, la aproximativ 160 de kilometri de țărm, în zona economică exclusivă a României.

Proiectul vizează extragerea gazelor naturale dintr-un perimetru offshore de mare adâncime, la peste 1.000 de metri sub nivelul mării. Potrivit estimărilor oficiale, Neptun Deep ar putea asigura o producție semnificativă de gaze timp de mai mulți ani, contribuind decisiv la securitatea energetică a României și la reducerea dependenței de importuri.

Autoritățile române au catalogat proiectul drept infrastructură critică, deoarece gazele extrase vor alimenta economia națională, industria și populația, dar și pentru că investiția este una majoră, cu impact pe termen lung.

Cât costă investiția la Neptun Deep și când ar urma să înceapă producția

Proiectul Neptun Deep este realizat de OMV Petrom și Romgaz, cele două companii având participații egale. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro, ceea ce îl face cel mai costisitor proiect energetic din istoria recentă a României.

Lucrările de dezvoltare au intrat într-o etapă avansată după ce au fost îndeplinite condițiile legale și fiscale necesare, iar forajele și infrastructura necesară extracției sunt parte dintr-un proces complex, care se desfășoară pe mai mulți ani.

Extragerea efectivă a gazelor este programată să înceapă în prima jumătate a anului 2027, cu o producție anuală estimată la până la 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, după cum au anunțat reprezentanții companiilor, în primăvara anului trecut. Această cantitate ar putea acoperi o mare parte din consumul intern al României.