Totul a început în jurul orei 20:00, când ofițerii în civil au urmărit un vehicul suspectat că aparține unei rețele de trafic de droguri care livra substanțe prin servicii de tip „Uber Shit”. În vehicul se aflau două femei, care ulterior au fost arestate.

Ajunși în zona unui bloc rezidențial, polițiștii au asistat la un moment incredibil: o persoană dintr-un apartament aflat la etaj a aruncat un pachet către suspecți. În urma intervenției rapide a forțelor de ordine, cei doi au fost reținuți, iar pachetul, care conținea aproximativ 5.000 de euro, a fost recuperat.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și alte sume de bani în vehiculul folosit de cele două femei, precum și aproape 1.200 de euro în apartamentul de la care fusese aruncat pachetul. O a treia arestare nu este exclusă.

Parchetul din Lyon a demarat o anchetă pentru a stabili proveniența banilor, anchetatorii suspectând implicarea într-o posibilă spălare de bani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE