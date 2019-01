Asistatul social din Vaslui care a sunat la 112 şi a cerut să vină cineva să ia zăpada din faţa curţii

Vasluianul a sunat la numărul unic de urgență 112, iar cererea sa l-a surprins pe operator.

Bărbatul locuiește într-una din casele Primăriei Municipiului Vaslui, din suburbia Rediu.

„Am sunat pentru că practic nu aveam pe unde să trecem cu copiii, la magazin, să cumpărăm o pâine, în oraş… Nu aveam pe unde să trecem. Am văzut lama, i-am făcut semn la şofer dacă se întoarce şi aici… O zis că se întoarce… A trecut lama a lăsat în poartă acolo… Eu am făcut loc, în poartă… Eu fac pentru 416 o cărare aşa, să treacă mama şi copilul.

Am sunat la 112 şi mi-a făcut legătura cu poliţia. Am dat adresa, numele, am zis că nu avem cum să ieşim din curte. Mi-a răspuns că nu sunt utilaje.”, a explicat bărbatul, conform sursei citate.