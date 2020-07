”Am ținut-o de mână, până și-a dat ultima suflare”. Povestea româncei care muncește de 30 de ani în Germania

Când zidul Berlinului cădea, Livia – pe atunci o tânără care abia dacă împlinise 22 de ani -, era deja în Germania. Trăia „pe viu” momentele istorice de unificare a capitalei Germaniei, a vestului democratic cu estul comunist, jumătăți impare ale ideologiilor politice.

Venise în vizită la o prietenă care, fără să stea pe gânduri, i-a oferit adăpost atunci când Livia i-a spus că nu vrea să mai revină în România. A lucrat întâi în hoteluri, ce a fost nevoie.

Prietena mea s-a oferit să mă găzduiască imediat ce i-am spus că nu mă mai întorc. Era un avantaj enorm pentru că aveam unde să stau, dar și un ghid de viață. Nu știam un cuvânt în germană, dar cu eforturi am învățat-o rapid. Din cărți, de la televizor, de pe stradă. Am vrut să mă integrez rapid și cred că am reușit.

Livia Zymny: