Se cere ca infrastructura feroviară să fie inclusă în programul SAFE

Organizația a salutat reușita României care a primit 16,68 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, prin noul mecanism european SAFE („Acţiunea pentru securitatea Europei”), pentru apărare și pentru finalizarea autostrăzilor A7 și A8.

Asociaţia Pro Infrastructură subliniază însă că „tehnica militară merge cu trenul” şi cere ca infrastructura feroviară să fie inclusă în SAFE.

„Facem autostrăzi, foarte bine, dar tehnica militară merge cu trenul! (…) Salutăm reuşita de a accesa noi fonduri necesare transporturilor. Totuşi, diavolul este în detalii: proiectele eligibile şi cuantumul lor se vor negocia încă 2-3 luni, la fel şi condiţiile de creditare, banii abia dacă ajung pentru A7 şi A8 şi e musai să dezvoltăm şi sectorul feroviar şi Portul Constanţa, cât şi alte obiective navale şi aeroportuare mai mici. În plus, rămânem în continuare cu investiţii rutiere de vreo 18 miliarde euro care nu au finanţare până în 2030”, au precizat reprezentanții Asociaţiei Pro Infrastructură, referindu-se la alocarea României în cadrul Programului SAFE.

Analiza făcută de organizație

Potrivit organizaţiei, nu este stabilită ponderea transporturilor în alocarea totală disponibilă prin SAFE.

„În media au apărut semnale că ar fi de 30%, adică 5 miliarde euro. Este o sumă fezabilă, realistă, dar nu este nicidecum finală ori certă, conform surselor noastre oficiale. În următoarele 2-3 luni, se va duce o dublă negociere. Una internă pur politică, între MApN, MT şi MAI şi cealaltă externă cu oficialii Comisiei Europene care vor avea ultimul cuvânt cu privire la proiectele eligibile pe SAFE. Cu siguranţă cei mai mulţi bani vor merge la armată şi o parte la protecţia civilă”, precizează organizaţia.

Aceştia afirmă că responsabilii din Ministerul Transporturilor au solicitat 7 miliarde euro.

„Cele două tronsoane din Autostrada A7 Pașcani-Suceava pot fi contractate oricând pe 1,41 miliarde euro. Pe A8 Pașcani-Iași-Ungheni sunt 5 loturi, toate în licitație, și pot fi adjudecate la aproximativ 4 miliarde euro. Mai adunăm un minim de 5-600 milioane euro pe magistrala de cale ferată M500 pe o lungime cât mai mare în Moldova. Plus faza 3 din modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, 120 milioane euro. Și alte investiții mai mici pe naval și aeroporturi”, a adăugat Asociația.

Organizația cere ca Magistrala M500 din Moldova să fie inclusă în programul UE

ONG-ul cere „imperios” ca infrastructura feroviară să fie inclusă în SAFE cu Magistrala M500 din Moldova, „care să fie readusă la parametrii constructivi de viteză şi tonaj pe cât mai mulţi kilometri, alături de faza 3 din Portul Constanţa”.

„Da, este nevoie de A7 Paşcani-Suceava şi de A8 Paşcani-Iaşi, însă rutierul trebuie să facă loc fraţilor năpăstuiţi din transporturi: feroviarul, navalul şi aviaţia care joacă un rol esenţial în asigurarea securităţii naţionale”, a mai transmis ONG-ul.

Organizația crede că este „crucială” şi negocierea termenilor de creditare.

„Fiecare cent din SAFE va fi returnat de statul român. Teoretic este o perioadă de graţie de 10 ani, însă nu ştim câte şi cât vor fi „ratele”. Dobânda este variabilă, în jur de 2%, în funcţie de condiţiile de piaţă din momentul în care se trimite cererea de plată aferentă celor două tranşe anuale din împrumut. Deci un mecanism similar cu acela folosit în PNRR. Nu ştim dacă vor fi jaloane, dar sigur vom avea ţinte clare de atins”, potrivit sursei citate.

Startul programului SAFE ar putea avea loc la începutul anului 2026.

„Sperăm că în noiembrie va fi parafat acordul dintre statele membre și Comisia Europeană, iar startul programului SAFE poate fi imediat în 2026. Teoretic, costurile eligibile ar putea fi decontate retroactiv, începând cu acelea angajate din luna mai 2025. Termenul până la care proiectele trebuie finalizate este 31 decembrie 2030”, mai transmite Asociația Pro Infrastructură.

Comisia Europeană a alocat României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar SAFE, aceasta fiind a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program.

