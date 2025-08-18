Avertismentul Asociației Pro Infrastructură

Contractul Alstom pentru livrarea a 37 de trenuri în România este în pericol de reziliere, conform unui avertisment recent al Asociației Pro Infrastructură (API). Potrivit unui mesaj pe Facebook de către API, penalitățile mari de întârziere impuse de partea română ar putea determina compania franceză să renunțe la contract.

Situația actuală ridică îngrijorări serioase privind viitorul transportului feroviar din țară. API subliniază că, în cazul rezilierii, România ar putea rămâne cu doar patru trenuri Coradia Stream fără mentenanță, iar alți producători ar putea evita participarea la viitoare licitații.

Conflictul dintre părți

Conform sursei citate, conflictul dintre Alstom, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și consultantul Egis durează de aproximativ un an. Principalul motiv de dispută îl reprezintă penalitățile de întârziere.

API menționează: „Întârzierea acumulată în livrarea ramelor este de 439 de zile la data de 28.03.2025 conform dispoziției supervizorului. Adică o corecție de vreo 266 milioane de lei, aproximativ 11% din valoarea contractului”.

Istoricul contractului

Licitația pentru acest contract a fost lansată în aprilie 2020, dar semnarea s-a realizat abia la sfârșitul lunii martie 2022, după numeroase contestații și dispute juridice. Inițial, primul tren ar fi trebuit să fie în circulație în maximum 20 de luni de la semnare, iar până la sfârșitul anului 2024, toate cele 20 de unități ar fi trebuit livrate.

Justificarea întârzierilor

API recunoaște că Alstom merită penalizări, dar estimează că acestea ar trebui să se aplice doar pentru aproximativ trei luni. Asociația argumentează că au existat motive obiective pentru întârzieri, inclusiv pandemia și războiul din Ucraina, care au afectat semnificativ lanțurile de aprovizionare.

„Au existat și alte motive obiective, de forță majoră, precum pandemia sau războiul din Ucraina care au afectat semnificativ fluxurile de aprovizionare. Poți sta după o componentă și un an, chiar și astăzi”, se arată în postarea Asociației Pro Infrastructura.

Riscuri și consecințe

În cazul în care Alstom decide să rezilieze contractul, consecințele ar putea fi semnificative pentru România. API avertizează că vom rămâne cu patru trenuri fără mentenanță.

„Rămânem cu 4 trenuri fără mentenanță să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulți producători vor sta departe de viitoarele licitații, fără garanții financiare solide”, mai transmit aceștia.

Soluții propuse

Asociația Pro Infrastructură sugerează că dialogul și negocierea ar putea fi cheia pentru rezolvarea acestei situații. Ei propun aplicarea unei corecții financiare suportabile, bazată pe motive obiective și cuantificabile.

„Se poate ajunge la un compromis cu aplicarea ultimului calendar propus fix în perioada când primul tren era aproape omologat. Asta înseamnă un stat puternic: urechi de auzit și creier de gândit, nu doar pumn în gură”, concluzionează API în postarea lor.

În concluzie, situația contractului Alstom pentru trenurile din România rămâne incertă, iar rezolvarea acestui conflict ar putea avea implicații semnificative pentru viitorul infrastructurii feroviare a țării.

