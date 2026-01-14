Aspersoarele pentru irigarea gazonului au pornit la – 10 grade Celsius, într-un giratoriu din Galați

Conform publicației locale viata-libera.ro, incidentul a avut loc la intrarea în municipiul Galați dinspre Tecuci, în zona sensului giratoriu din apropierea Cimitirului „Cătușa”.

În ciuda gerului sever, de – 10 grade Celsius, aspersoarele pentru irigarea gazonului au pornit, iar apa scursă pe carosabil a transformat șoseaua într-un adevărat patinoar, extrem de periculos pentru șoferi.

De altfel, participanții la trafic au fost cei care au sesizat grozăvia: „Transmiteți la Primărie să oprească apa din sensul giratoriu de la intrarea în oraș – Cimitirul Cătușa – că au făcut patinoar”.

Imaginile au apărut și pe rețelele de socializare: „Se stropesc florile din rondou, frate!”

Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut imagini din zonă, iar comentariile au fost pe măsură. „Se stropesc florile din rondou, frate! Iar pe jos s-a făcut o gheață de nu poți să crezi”, a scris un internaut.

Reprezentanții societății Gospodărire Urbană au confirmat existența unei avarii la instalația de irigat din zonă. „Robinetul care alimentează sistemul de irigat a cedat și sistemul s-a încărcat cu apă, care a început să irige. Problema a fost rezolvată. Am oprit și am înlocuit robinetul”, a declarat Dragoș Magearu, managerul societății Gospodărire Urbană.

După remedierea avariei, Serviciul Public Ecosal a intervenit în zonă cu un utilaj de împrăștiere a materialului antiderapant. Utilajul a efectuat mai multe treceri pentru a combate formarea gheții și pentru a reduce riscul pentru participanții la trafic.

Județul Galați s-a aflat, până marți dimineață, la ora 10.00, sub avertizare cod galben de ger.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE