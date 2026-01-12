Cod galben de ger în toată țara

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de luni, între orele 10:00 și 20:00, va fi valabil un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, precum şi în zona de munte, unde se vor înregistra valori cuprinse între -8 şi -6 grade şi izolat ger, cu temperaturi în jurul a -10 grade.

De asemenea, în intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, va fi în vigoare al doilea cod galben de ger, în cea mai mare parte a ţării.

Astfel, în noaptea de luni spre marţi, temperaturile minime vor oscila, în general, între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania şi în zonele de munte.

În intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, va fi în vigoare al doilea cod galben de ger, în cea mai mare parte a ţării. Sursa foto: ANM

De asemeea, de marţi dimineaţa până miercuri, la ora 10:00, un alt cod galben de vreme geroasă va cuprinde Maramureşul, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei şi zona de munte. În aceste areale, maximele se vor încadra între -9 şi -3 grade, iar minimele între -13 şi -6 grade.

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 12 ianuarie:

-19 grade Obârșia Lotrului

-16 grade Sânnicolau Mare

-16 grade Sinaia 1500

-16 grade Padeș

-15 grade Arad

-15 grade Fundata

-15 grade Roșiorii de Vede

-14 grade Banloc

-14 grade Curtea de Argeș

-14 grade Câmpulung Muscel

-14 grade Târgu Logrești

-13 grade Timișoara

-13 grade Întorsura Buzăului

-13 grade Băișoara

-13 grade Roșia Montană

-13 grade Chișineu-Criș

-13 grade Videle

-13 grade Stolnici

-13 grade Titu

-13 grade Corugea

-12 grade Ocna Șugatag

-12 grade Huedin

-12 grade Miercurea Ciuc

-12 grade Ploiești

-12 grade Fetești

-11 grade Toplița

-11 grade Pitești

-11 grade Târgoviște

-11 grade Slobozia

-11 grade Brăila

-11 grade Slatina

-11 grade Caracal

-10 grade Tulcea

-10 grade Hârșova

-10 grade Vaslui

-10 grade Buzău

-10 grade Focșani

-9 grade București Băneasa

Ninsori și vreme deosebit de rece până miercuri

ANM a emis și o informare meteorologică de vreme severă până miercuri dimineață.

Luni (12 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime, în general, între -8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, cu valori termice cuprinse, în general, între -19 și -7 grade.

Marți (13 ianuarie), vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel, temperaturile maxime se vor situa, în general, între -8 și 2 grade. Marți, noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3…5 cm. Marți, aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general, de 2…8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți, în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h).

Temperaturi de minus 14 grade Celsius în București

Gerul va persista la nivelul Municipiului Bucureşti, pe parcursul următoarelor zile, cu maxime termice negative şi minime ce vor coborî până la -14 grade.

Astfel, în intervalul 12 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 8:00, în Capitală, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă va oscila între -14 şi -10 grade.

Totodată, în perioada 13 ianuarie, ora 8:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi în continuare geroasă, îndeosebi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros şi mai ales după-amiaza şi seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -4 şi -2 grade, în timp ce minima va fi între -8 şi -7 grade. Spre sfârşitul nopţii vor fi condiţii de ceaţă şi chiciură.

În intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 20:00, Bucureştiul se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare cod galben, ce vizează temperaturi deosebit de scăzute şi ger, iar până miercuri, la ora 10:00, sub o informare de vreme deosebit de rece şi ger, îndeosebi în timpul nopţilor şi al dimineţilor.

Ieri, Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a avertizat că pentru zilele de miercuri și joi, poleiul va reprezenta principalul fenomen periculos în sud-vestul României, pe fondul unei tendințe de încălzire. Potrivit lui Mihai Huștiu, precipitațiile vor fi puține în a doua jumătate a săptămânii.

Vezi și prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă de ANM.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE