Nu este vorba despre un șasiu complet nou, ci despre o adaptare a ultraportabilului convertibil PX13, modificat software și estetic pentru a răspunde nevoilor celor care utilizează ecosistemul camerelor de acțiune GoPro.

Device-ul e lansat într-un moment în care integrarea inteligenței artificiale și fluidizarea transferului de date din cloud devin puncte de vânzare mai importante decât simpla putere brută a procesorului.

Integrare software și workflow pentru GoPro

Principala noutate a acestei ediții nu ține neapărat de componente, ci de modul în care laptopul „comunică” cu echipamentele de captură.

PX13 integrează aplicația StoryCube, care oferă acces direct la GoPro Cloud. Pentru utilizatorii care filmează 360°, prezența unei taste dedicate (GoPro Hotkey) care lansează instant player-ul dedicat este un adaos util, eliminând căutările prin meniuri în timpul editării pe teren.

De asemenea, pachetul include și un abonament de 12 luni la serviciul Premium+.

Gama de accesorii pentru modelul ASUS ProArt GoPro.
ASUS lansează un laptop în colaborare cu GoPro. Foto: ASUS

Performanță sub capotă: Ryzen AI și 128GB RAM

Din punct de vedere tehnic, configurația disponibilă în România este una de vârf pentru segmentul de 13 inci.

Laptopul este echipat cu noul procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, dotat cu un NPU (Neural Processing Unit) capabil de 50 TOPS.

Această unitate este responsabilă de sarcinile AI locale, precum reducerea zgomotului de imagine sau sortarea automată a materialelor prin recunoaștere facială și de obiecte în StoryCube.

Cifra care atrage atenția este memoria unificată de 128 GB LPDDR5X. Pentru un laptop de 1,39 kg, această echiăpare RAM este neobișnuită și vizează segmentul de editare video 4K sau 5K multi-layer.

Build și calitatea display-ului

Ecranul rămâne un punct forte al seriei ProArt: un panou OLED 3K (Lumina OLED) de 13,3 inci, cu raport 16:10.

Fiind un laptop convertibile, balamaua la 360° permite transformarea în tabletă, utilă pentru corecții rapide cu stylus-ul sau pentru monitorizare pe teren. Certificarea militară MIL-STD-810H sugerează că dispozitivul ar trebui să reziste la vibrații și praf, condiții specifice filmărilor de tip outdoor.

Competiția e destul de strânsă pe acest segment

Deși parteneriatul cu GoPro este unic, PX13 intră într-o competiție strânsă cu alte ultraportabile de performanță, cum ar fi Dell XPS 13, care mizează tot pe arhitectura Snapdragon sau Intel de nouă generație pentru eficiență și AI, oferind un design mai minimalist, dar fără versatilitatea balamalei de 360° sau a porturilor specifice pentru creatori.

O altă alternativă și mai potrivită pentru alții ar fi MacBook Pro de 14 inci, care rămâne etalonul de eficiență energetică și performanță în editare video, însă căruia îi lipsește ecranul tactil și flexibilitatea de a fi utilizat ca tabletă, fiind limitat la sistemul de operare macOS care are un flux de lucru diferit pentru fișierele GoPro.

Disponibilitate și preț în România

Ediția limitată este disponibilă pe site-ul oficial ASUS la un preț care pornește de la aproximativ 16.000 lei. Suma reflectă statutul de ediție limitată și configurația maximă de memorie RAM, poziționându-l clar în zona echipamentelor profesionale de nișă.

