ASUS Zenbook DUO (UX8406) îți permite să lucrezi de oriunde, fără a renunța la avantajele unui sistem desktop cu mai multe monitoare, dar evitând neajunsurile acestora. Nu a existat niciodată o modalitate mai ușoară de a fi productiv, fără limitări.

Performanța remarcabilă a ultraportabilului este garantată de un procesor Intel Core Ultra 9 285H (Series 2) cu 16 nuclee, care rulează la viteze de până la 5.4 GHz și integrează un NPU Intel AI Boost pentru a accelera sarcinile de Inteligență Artificială la nivel local.

Două ecrane ASUS Lumina OLED pentru un spațiu de lucru fără compromisuri

Noul ASUS Zenbook DUO (UX8406) este cel mai versatil laptop cu două ecrane, oferind mai multe moduri de lucru și portabilitate fără niciun compromis când vine vorba de performanță grație componentelor de ultimă oră și setului extins de porturi I/O disponibile, însă nimic nu este mai surprinzător ca cele două ecrane de 14 inch care, extinse la maximum, creează un spațiu de lucru amplu cu o diagonală de 19.8 inchi.

Acestea nu sunt ecrane oarecare pentru că utilizează cea mai recentă tehnologie ASUS Lumina OLED cu o rezoluție ridicată 3K (2880 x 1800 pixeli), panouri care furnizează culori precise, acoperind 100% spațiul cromatic DCI-P3, contrast, practic, infinit care depășește valoarea de 1.000.000:1, un nivel de negru profund și luminozitate maximă HDR de 500 niți, caracteristici datorită cărora ambele primesc certificarea VESA Display HDR True Black 500.

Recomandări Lovitura de palat ratată la Senat. Ținta, Ilie Bolojan. Cum s-a dorit blocarea lui pentru a nu ajunge președinte interimar

Toate acestea, împreună cu rata de împrospătare de 120 herți, permit afișarea de imagini în mișcare de o claritate excepțională, care datorită marginilor subțiri, cu un raport ecran-corp de 91%, se contopesc cu realitatea.

Un singur laptop, posibilități nelimitate de a lucra și de a te relaxa

Creat pentru nomazii digitali, acest laptop redefinește conceptul de productivitate în mișcare. Cu opțiuni multiple de configurare a ecranelor, te bucuri de o versatilitate excepțională, adaptând dispozitivul la nevoile tale specifice. Poți alege între modul cu două ecrane și tastatura detașată, modul laptop tradițional, modul desktop cu ecranele dispuse vertical, folosește ecranul secundar pentru a extinde spațiul de lucru sau pentru a afișa tastatura și touchpad-ul virtual.

Artiștii digitali vor fi cuceriți de stiloul ASUS Pen 2.0 care oferă o precizie remarcabilă cu cele 4096 de niveluri de presiune distincte, permițând desenatul în mod natural și foarte detaliat.

Ecranul secundar poate fi utilizat pentru sporirea spațiului disponibil pentru aplicații, dar, în funcție de modul de lucru ales, poate fi folosit la nevoie pentru afișarea virtuală a tastaturii și touchpad-ului, iar prin gestul de glisare cu șase degete în jos îți aduce în prim plan panoul de utilități practice care pot fi gestionate rapid și intuitiv.

Recomandări Klaus Iohannis a plecat de la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan e noul președinte interimar al României

Cu o grosime de doar 1.99 cm și o greutate de 1.35 kg (sau 1.65 kg cu tastatura Bluetooth), Zenbook DUO 2024 este incredibil de portabil. În plus, ASUS Zenbook DUO (UX8406) atinge o autonomie de peste 13 ore datorită bateriei de 75 Wh cu durată de viață extinsă cu până la 20% mai multe cicluri de încărcare. Și, pentru că am amintit încărcarea, trebuie să precizăm că bateria este capabilă să ajungă de la zero la un nivel de 60% în doar 49 de minute.

ASUS Zenbook DUO (UX8406) oferă un nivel de durabilitate ridicat, la standard militar MIL-STD-810H, fiind supus unui regim de testare riguros în medii foarte dure, motiv pentru care laptopul vine cu o garanție comercială de 3 ani.

Doritorii pot cumpăra noul ASUS Zenbook DUO (UX8406) în cea mai puternică configurație disponibilă din eShop ASUS România și de la partenerii autorizați ASUS.

Nu uita că îți poți crea un cont de membru ASUS pentru a te bucura de avantaje exclusive precum gestionarea unificată a garanțiilor produselor tale ASUS, accesul ușor la noi drivere și actualizări software, asistență tehnică și monitorizarea statusului reparației produselor aflate în service.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News