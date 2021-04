UPDATE ora 10:45: Reprezentanții FedEx au anunțat prin intermediul unui comunicat că a aflat de „atacul tragic” de la unul dintre birourile sale, scrie CNN.

„Siguranța este prioritatea noastră numărul unu, iar gândurile noastre merg spre persoanele afectate. Lucrăm pentru a aduna mai multe informații și cooperăm cu autoritățile”, a declarat Jim Masilak, purtătorul de cuvânt al companiei.

UPDATE ora 10:15: Potrivit Sky News, sunt cel puțin 8 morți în urma schimbului de focuri și mai multe persoane rănite.

Ofițerii Departamentului de Poliție Metropolitană din Indianapolis au răspuns joi, la ora locală 23.00, la un apel de urgență care a raportat focuri de armă într-o clădire de birouri FedEx din apropierea aeroportului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al departamentului, Genae Cook, când ofițerii au ajuns la locul menționat au găsit un „incident activ”.

Poliția crede că trăgătorul s-a sinucis și că nu mai există „o amenințare activă pentru comunitate”.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, numărul de victime, dar au transmis că mai multe persoane au fost transportate la spitale din toată zona.

I am on Hatfield Drive, just east of a FedEx near the airport where multiple people were shot and killed tonight.



Were waiting to be briefed on what happened. Heres what we know: https://t.co/zWKYTGd64a — Sarah Nelson (@SarahNelsonIndy) April 16, 2021

Foto: captură WXIN-TV

