Teotihuacan, o atracție turistică majoră din Valea Mexicului, a fost scena unui atac armat oribil. Potrivit presei locale, un bărbat a deschis focul, omorând o turistă din Canada și rănind alte șase persoane, majoritatea femei. Ulterior, atacatorul s-a sinucis.

Ziarul local El Universal scrie că printre răniți se află doi cetățeni columbieni, o canadiancă și o rusoaică. Cabinetul mexican de securitate a transmis că persoanele rănite au fost internate pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile locale spun că au strâns deja mai multe probe de la fața locului, printre o armă de foc, un cuțit și muniție.

Contactat pentru o reacție, Ministerul canadian de Externe nu a răspuns, notează Le Figaro. În schimb, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a dat asigurări într-un mesaj publicat pe X că este „în contact cu ambasada Canadei” în legătură cu atacul armat de la Teotihuacan și „a instruit cabinetul de securitate să deschidă o anchetă”.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Acest atac armat survine cu mai puțin de două luni înainte de Campionatul Mondial de Fotbal, care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Teotihuacan („Locul unde omul devine Zeu”) este un oraș vechi aztec care datează din secolul VI î.e.n. Încă de la fondare și până în secolul I î.e.n, acest oraș era un centru cultural, economic și militar important pentru azteci, având o populație de 200.000 de locuitori la apogeul dezvoltării sale.

Din anul 1987, situl arheologic Teotihuacan, situat în apropiere de orașul San Juan Teotihuacan, face parte din patrimoniul mondial UNESCO, fiind cunoscut mai ales pentru Piramida Lunii și Drumul Morților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE