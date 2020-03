De Mihai Niculescu,

O persoană a fost împuşcată şi a fost dusă la un spital, a declarat pentru ANC Francis Zamora, primarul districtului San Juan. Bărbatul rănit era un agent de securitate al mallului, fost coleg cu agresorul.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 10 dimineaţa, potrivit Mediafax.

VIDEO: Police respond to mass hostage-taking at Manila mall.



Heavily armed police are in a standoff with a disgruntled former security guard who has taken at least 30 people hostage in a Philippines shopping mall pic.twitter.com/1L1kTAgBjG — AFP news agency (@AFP) March 2, 2020

„În prezent negociem cu această persoană”, a spus primarul, adăugând că bărbatul a reacționat violent după ce a fost concediat de la locul de muncă, în V-Mall din Greenhills.

Atacatorul a ameninţat că ar avea asupra lui o grenadă, dar poliţia nu a confirmat existența acesteia.

