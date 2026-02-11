Un atac armat a avut loc la un liceu din Canada: zece persoane au murit

Cel puțin zece persoane au murit marți, într-un atac armat desfășurat într-un liceu și o locuință din Tumbler Ridge, provincia British Columbia, Canada, potrivit Poliției Regale Canadiene (RCMP).

Incidentul este unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele decenii în această țară, relatează CNN și CBC. Atacul a început în jurul orei 13.20, ora locală, la școala secundară Tumbler Ridge.

Poliția a intervenit rapid și a găsit șase persoane decedate și zeci de răniți. Șase victime au fost găsite moarte în interiorul Școlii Gimnaziale Tumbler Ridge, iar o alta a murit în drum spre spital. Alte două persoane au fost găsite moarte într-o casă, despre care poliția crede că are legătură cu atacul armat din școală.

Principalul suspect a fost găsit mort după ce s-ar fi sinucis

Suspectul a fost descoperit fără viață, suferind „ceea ce pare a fi o rană auto-provocată”, conform autorităților.

„Cooperarea rapidă din partea școlii, a echipelor de intervenție și a comunității a jucat un rol esențial în răspunsul nostru”, a declarat superintendentul Ken Floyd, comandantul districtului nordic, potrivit sursei citate mai sus.

25 de persoane au fost rănite în timpul atacului armat din Canda

Două victime au fost transportate cu elicopterul la spital, având răni grave și care le pun viața în pericol, iar alte aproximativ 25 de persoane au fost tratate pentru răni mai ușoare la un centru medical local. Într-un comunicat separat, RCMP a anunțat că alte două persoane au fost găsite moarte într-o locuință legată de incident.

„Ofițerii efectuează căutări suplimentare în alte case și proprietăți pentru a determina dacă mai există cineva rănit sau implicat în evenimentele de astăzi”, se precizează în comunicatul poliției.

Elevii au fost baricadați ore în șir în școala din Canda

Darian Quist, elev în clasa a XII-a la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, a povestit pentru CBC News cum a trăit momentele de teroare alături de colegii săi.

„Mă simțeam ca și cum aș fi fost într-un loc pe care l-am văzut doar la televizor”, a declarat acesta. După ce alarma a sunat la ora locală 13.30, profesorii au închis ușile, iar elevii s-au baricadat în săli pentru mai bine de două ore, până când poliția a sosit să-i evacueze.

„Cred că am cunoscut pe cineva care a decedat, dar totul este încă foarte proaspăt”, după evacuare, Darian s-a întâlnit cu mama sa, Shelley Quist, la centrul comunitar din apropierea școlii. Shelley Quist, mama lui Darian, a povestit momentele de tensiune prin care a trecut. În timp ce era la serviciu, a fost informată de evenimentele de la școală.

10 oameni au murit și cel puțin 25 au fost răniți într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din istoria Canadei
Harta Tumbler Ridge și locația exactă a școlii în care a avut loc atacul armat în urma căruia și-au pierdut viața 10 persoane. Foto: Profimedia Images

Privind pe fereastră, a văzut „Poliția este peste tot, pompieri, ambulanțe”, iar o colegă a oprit-o să nu meargă direct la școală. „Un agent al RCMP stătea ghemuit în parcarea noastră cu arma scoasă”, a relatat aceasta pentru CBC News. Shelley l-a sunat imediat pe fiul său și i-a cerut să rămână la telefon în timpul carantinei. „Puteam să aud poliția cum dărâmă ușa clasei lui”, a spus ea.

Deși locuiește la doar un bloc distanță de centrul comunitar, nu a fost liniștită până nu l-a văzut pe Darian în siguranță.

Orașul din Canada în care a avut loc atacul este cunoscut drept o zonă liniștită

Tumbler Ridge, un oraș rural situat la poalele Munților Stâncoși, are aproximativ 2.400 de locuitori. Împușcăturile în masă sunt extrem de rare în Canada, unde legislația privind armele de foc este mult mai strictă comparativ cu Statele Unite.

Potrivit Small Arms Research, în Canada există aproximativ 35 de arme de foc la fiecare 100 de locuitori, în contrast cu 121 de arme la 100 de locuitori în SUA.

Școala din Canada, unde a avut loc atacul, închisă pentru restul săptămânii

În urma incidentului, școala secundară și școala elementară Tumbler Ridge au fost închise pentru restul săptămânii.

„Din cauza evenimentelor tragice care au avut loc astăzi în comunitatea Tumbler Ridge, școlile vor fi închise până la finalul săptămânii”, se arată într-un anunț oficial.

Poliția a ridicat alerta de urgență la ora 17.45, ora locală, și a confirmat că nu există o amenințare continuă pentru public. Investigațiile continuă pentru a stabili motivele din spatele atacului, în timp ce comunitatea încearcă să se refacă după această tragedie.

Atacul din Canada are loc la scurt timp după tragedia din Sydney. Reamintim că în decembrie cel puțin 12 oameni au fost uciși pe o plajă din Sydney, în prima zi de Hanuka. Alte 30 de persoane au fost rănite.

CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Știri România 10:47
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții" 
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții" 
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede"
Stiri Mondene 11:07
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede"
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat" accidentarea la „Survivor România" 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici"
Stiri Mondene 10:26
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat" accidentarea la „Survivor România" 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici"
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Politică 10:52
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Politică 07:09
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
