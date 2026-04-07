Atacatorii erau înarmați cu arme de război

Potrivit postului Haberturk, atacatorii erau înarmați cu arme cu țeavă lungă, ceea ce indică un atac pregătit. Doi dintre agresori au fost uciși în confruntarea cu forțele de ordine, iar un al treilea a fost capturat. În urma incidentului, doi polițiști au fost răniți.

A shooting targeting Israels Consulate in Istanbul, Turkey, results in one injury according to Turkish reports.



Surse din presa internațională arată că intervenția poliției a fost rapidă, tocmai din cauza nivelului ridicat de securitate din jurul consulatului.

Consulatul era gol în momentul atacului

Ministerul de Externe a transmis că, în momentul atacului, clădirea consulatului nu era ocupată. Zona este în mod normal puternic securizată, iar după incident a fost mobilizat un număr mare de forțe de ordine. Imaginile difuzate de televiziunile locale arată polițiști înarmați patrulând în jurul perimetrului.

Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele legături cu grupări extremiste. Pentru moment, nu au fost oferite detalii oficiale despre identitatea agresorilor sau despre motivele atacului.

