Geamurile au fost sparte sparte pereții sunt plini de funingine, iar 3 încăperi sunt parțial distruse, a explicat viceprimarul Carsten Spallek (52 de ani, CDU).

Atacul a avut loc în jurul orei 1.45. Un martor a auzit mai întâi zgomot de sticlă spartă, apoi a văzut flăcări într-o cameră de la parterul aripii laterale a imobilului și a alertat pompierii și poliția.

Pompierii au reușit să stingă rapid incendiul. Nimeni nu a fost rănit.

Mitten in der Nacht kam es aus noch unklarer Ursache am #Mathilde_Jacob_Platz in #Moabit zu einem #Brand von Mobiliar in einem dortigen Verwaltungsgebäude. Wir konnten das Feuer schnell mit 1 C-Rohr löschen und eine Ausbreitung verhindern. Es waren 30 Kräfte von uns tätig.#EstuK pic.twitter.com/Xn53KEi77s