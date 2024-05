Soțiile militarilor au primit un manual de instruire care evidențiază „schimbările psihologice profunde cu care se confruntă combatanții dislocați în prima linie”.

Bărbații trebuie să „se obișnuiască cu faptul că pericolul a trecut deja și că nimeni nu îi va ataca pe neașteptate”, conform îndrumărilor Frontului Popular al Întregii Rusii, o organizație prorăzboi fondată de președintele rus Vladimir Putin în 2011.

„Nu este recomandat să te apropii de el brusc, din spate. Este mai bine să vorbești mai întâi cu voce joasă și apoi să te apropii de el și să-l atingi. Dacă nu îl deranjează, îmbrățișează-l mai des. Trebuie să înțeleagă clar că poate veni oricând la tine”, arată manualul pentru soțiile soldaților.

„Se întâmplă adesea ca soțul să se retragă și să nu spună nimic”, spune manualul. „În acest caz, poți încerca să-l convingi să renunțe spunându-i: «Experiența ta este foarte importantă. Și o poți împărtăși oricând vrei»”.

Femeile nu ar trebui să-i critice pe luptătorii care se întorc acasă, ci în schimb să le spună că „nici măcar nu-mi pot imagina prin ce ai avut de trecut”.

„Spune-i soțului tău că tulburarea de stres post-traumatic (PTSD) este o reacție normală a corpului după operațiunea militară specială, iar ajutorul profesionist îl poate ajuta să facă față”, spune ghidul.

„Asigură-te că nu se învinovăţeşte, că PTSD nu este o slăbiciune sau un eșec, ci un răspuns normal la stres și traume și că este important să ceară ajutor specializat pentru a-și menține sănătatea mintală”, arată ghidul.

