În noaptea de 14 aprilie, regiunea Odesa a fost atacată de drone kamikaze de tip Shahed, lansate de armata rusă.

Potrivit Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei, în urma atacului au izbucnit mai multe incendii în puncte-cheie din oraș, care au afectat infrastructura civilă, inclusiv o unitate medicală, o stație de service auto, un depozit și mai multe autovehicule.

‼️🇺🇦🔥An infrastructure facility was damaged during the attack on Odessa



An infrastructure facility was damaged, and cars were also burned, the State Emergency Service said.https://t.co/lWSS0gCEyk pic.twitter.com/2WB1y6jweZ — Henri Jose 🇫🇷 The opinion 🇩🇰 (@ThetruthDW) April 14, 2025

Conform informațiilor furnizate de șeful Administrației Militare Regionale, Oleh Kiper, opt persoane au fost rănite în atac, dintre care patru au necesitat spitalizare. Ceilalți au primit tratament în regim ambulatoriu.

Mai multe incendii au izbucnit în Odesa după atacul rusesc – Foto Odesa Journal

Serviciul de Urgență a mobilizat 67 de salvatori și 14 unități de echipamente, iar alături de aceștia au intervenit și trei voluntari din cadrul Asociației Ucrainene a Pompierilor Voluntari.

Recomandări CNAIR a îngropat raportul privind morții de la Autostrada Moldovei. Direcția care deține documentul este condusă de un falsificator de monede, doctorand la Academia SRI

Salvatorii au reușit să stingă rapid focarele, prevenind extinderea incendiilor către alte clădiri.

Unul dintre spitalele orașului a suferit daune semnificative în urma unei lovituri directe, iar mai multe mașini din apropiere au fost complet distruse de flăcări.

Mai multe mașini au fost distruse complet de flăcări – Foto Odesa Journal

Populația din Odesa a fost avertizată de forțele aeriene în timpul atacului, iar autoritățile au îndemnat cetățenii să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei de raid aerian.

Atacul de la Odesa vine la scurt timp după ce 34 de oameni, printre care și doi copii, au murit în Duminica de Florii, după atacul rusesc din Sumî.

Istorii electorale Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară femeile au protestat împotriva dictaturii prin lovirea ritmică a unor oale și tigăi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țara europeană cetățenii aleg nu unul, ci trei președinți în ziua votului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Gabriel Resources nu renunță la aurul de la Roșia Montană: cere anularea hotărârii pentru proiect. Motivul: doi jurați se aflau în conflict de interese

Urmărește-ne pe Google News