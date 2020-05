De Mihai Toma,

Speriată, femeia a coborât, iar cei doi agresori au lovit-o și au târât-o spre autorismul lor.

Iubitul tinerei a vrut să intervină, însă a fost bătut și el.

Mai mulți vecini s-au sesizat după ce au auzit țipetele femeii și au apelat 112 și poliția locală. Numai că agresorii s-au făcut nevăzuți înainte ca forțele de ordine să intervină.

”Ne-au bătut și ne-au amenințat cu moartea!”, au spus cei doi buzoienii bătuți.

Principalul suspect e un fost iubit al fetei, cunoscut în cartier ca o persoană periculoasă, cu antecedente penale.

Tatăl fetei: ”Sunt în stare de șoc. Am cancer și semipareză”

Părinții tinerei bătute sunt în stare de șoc.

”A mai existat incident cu acest băiat, dar am crezut că se va liniști și nu doream să îi facem probleme. Sunt în stare de șoc! Am cancer și semipareză pe partea dreaptă! Nu am crezut că pot exista asemenea persoane ce îi vor răul fiicei mele!”, a explicat, îndurerat, tatăl victimei.

Poliția îi caută pe cei doi agresori.



