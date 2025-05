Victime și pagube în Kiev și împrejurimi

Atacul a vizat mai multe centre regionale, inclusiv capitala Kiev, precum și Harkov, Mikolaiv și Ternopil. Forțele ruse au folosit drone, rachete de croazieră și rachete balistice lansate de pe mare și din aer.

În Kiev, 11 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone, conform declarațiilor lui Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

O clădire de apartamente cu cinci etaje a fost lovită în districtul Holosiivskyi, provocând un incendiu. De asemenea, au fost avariate o casă particulară și un centru de afaceri.

În regiunea Kiev, patru persoane au murit în două localități din apropierea capitalei, potrivit oficialilor locali.

„Numărul deceselor din regiunea Kiev a crescut la patru, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat. 16 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii”, informează Novoe Vremya.

Recomandări Inundațiile catastrofale din mai 1970. A plouat în Transilvania cât să acopere toată România cu un strat de opt centimetri de apă

Două persoane au fost descoperite în timp ce stingeau un incendiu în districtul Obuhiv.

O altă persoană a murit în districtul Buchanan.

🇷🇺🇺🇦| AHORA: Ataque masivo con drones y misiles rusos sobre toda Ucrania. Imágenes desde Kiev. pic.twitter.com/zLkBRuXy3P — Radar Austral (@RadarAustral_) May 24, 2025

„În timpul nopții, forțele rusești au atacat Ucraina cu un număr mare de drone de atac, au lansat rachete balistice, precum și rachete de croazieră cu baze aeriene și maritime din Marea Caspică și Marea Neagră”, potrivit Forțelor Aeriene Armate ale Ucrainei.

„În fiecare noapte, forțele noastre lucrează pentru a proteja vieți. Astăzi, a avut loc un atac rusesc pe scară largă și josnic. Rachete balistice – unele au fost interceptate cu succes. Au fost, de asemenea, 250 de drone, majoritatea Shaheds. (..)

Rusia umple fiecare zi cu orori și crime, pur și simplu prelungește războiul. Toate acestea necesită un răspuns – un răspuns puternic din partea Statelor Unite, a Europei și a tuturor celor din lume care doresc ca acest război să se încheie”, a transmis Volodimir Zelenski, prin intermediul X.

Recomandări „Crezând că sunt terorişti, au început să tragă”. Povestea lui Alexandru Sautner, de la „Chefi la cuțite”, și visul înrolării în Legiunea Străină: „De la filmele cu Rambo”

Every night, our forces work to protect lives. Today, there was a large-scale and vile Russian attack. Ballistic missiles — some were successfully intercepted. There were also 250 drones, mostly Shaheds. I am grateful to everyone helping Ukraine with air defence. Delivering air… pic.twitter.com/x4c34pe7mO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2025

Alertă aeriană în toată Ucraina

În regiunea Hmelnițki, patru persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite în urma unui atac masiv rusesc.

La Harkov, dronele au lovit trei districte ale orașului, rănind trei persoane și spărgând ferestrele unor blocuri de apartamente, a declarat primarul Ihor Terekhov.

A fost stare de alertă în toată Ucraina în dimineața de duminică 25 mai – Foto: Alerts.in.ua

În Mikolaiv, două persoane au fost rănite într-o zonă rezidențială în urma atacurilor cu drone.

Recomandări Donald Trump a dat afară peste 100 de angajați din Consiliul de Securitate Națională. Au avut la dispoziție doar 30 de minute ca să-și strângă lucrurile

La Ternopil, un atac cu rachete a spart ferestre și a declanșat un incendiu de mici proporții. O rachetă a lovit o întreprindere industrială, provocând un incendiu, a declarat șeful OAV din Ternopil, Veaceslav Negoda.

Oficialii au raportat, de asemenea, un atac masiv cu drone în Konotop, la nord de Kiev.

Cel puțin șapte bombardiere Tu-95MS au decolat de pe aerodromul Olenya din regiunea Murmansk. Pe cer erau, de asemenea, trei bombardiere Tu-160.

În Odesa, o clădire și zeci de mașini au ars în urma atacului, incendiul a fost stins și nimeni nu a fost rănit.

Cinci nave purtătoare de rachete cu o muniție totală de până la 36 rachete de croazieră Kalibr în Marea Neagră, a raportat Marina Ucraineană.

„Regiunea Jitomir: 3 copii uciși și 12 răniți în urma unui atac inamic. Copiii aveau 8, 12 și 17 ani”, a precizat Serviciul de Urgență de Stat din Ucraina.

Al doilea atac major în două zile

Acesta a fost al doilea atac masiv în două nopți consecutive.

Vineri noapte spre sâmbătă, Rusia a lansat sute de drone și rachete balistice asupra Kievului, într-unul dintre cele mai mari atacuri aeriene combinate asupra capitalei ucrainene din ultimii trei ani de război.

În urma acelui atac, mai multe clădiri de apartamente au fost avariate și 15 persoane au fost rănite.

Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării a declarat că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat sau distrus 95 de drone ucrainene într-o perioadă de patru ore.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că 12 drone ucrainene au fost interceptate în drumul lor spre capitala rusă, potrivit Reuters.

Urmărește-ne pe Google News