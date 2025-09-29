Potrivit unui comunicat transmis duminică, avertizarea meteo vizează provincia Valencia, Castellon și coasta de nord a orașului Alicante.

Numere de urgență pentru români

Cetățenii români care au nevoie de sprijin pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia:

+34 964.216.171

+34 964.216.172

+34 964.203.331

+34 964.203.234

+34 962.985.644

+34 962.985.278

+34 961.237.364

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate non-stop de operatorii Call Center.

De asemenea, românii care se confruntă cu situații de urgență pot apela la telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

MAE recomandă consultarea constantă a paginilor oficiale cu informații actualizate:

Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate și să respecte instrucțiunile autorităților spaniole.

Potrivit serviciului meteorologic spaniol AEMET, în nordul provinciei Valencia este în vigoare un cod roșu de ploi abundente, valabil până marți dimineață. Sunt așteptate acumulări de până la 180 de litri pe metru pătrat în 12 ore. Acest lucru poate provoca inundații locale și pagube materiale.

Datele meteo arată că, în Valencia, furtunile au început încă de luni dimineață, cu temperaturi de aproximativ 18–20°C și episoade de grindină. Conform Weather.com, ploile vor continua în orele următoare, iar spre seară sunt prognozate noi intensificări, cu șanse ridicate de precipitații și descărcări electrice.

În același timp, AccuWeather avertizează că instabilitatea atmosferică va persista și în zilele următoare.

Anul trecut, inundațiile din Spania, au lăsat cel mai grav dezastru natural din ultimul secol din această țară.

