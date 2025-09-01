Cine sunt Atesh și cum acționează în Crimeea ocupată

Atesh, care înseamnă „foc” în limba tătară crimeeană, este o organizație de rezistență formată în septembrie 2022. Grupul operează în Crimeea și alte teritorii ocupate de Rusia, precum și în interiorul Rusiei.

Conform The U.S. Sun, unul dintre comandanții Atesh, Djohar Krym, a oferit detalii exclusive despre activitățile grupului. Acesta a declarat: „Agenții noștri realizează că orice se poate întâmpla. Mulți dintre ei au pierdut totul din cauza ocupației. Mulți și-au pierdut rudele în acest război.”

Atesh, grupul de partizani din Crimeea. In imagine se observa 4 persoane inarmate cu ak-47, in tinute civile si cu cagule pe fata
Atesh, grupul de partizani din Crimeea, Foto: Telegram Atesh

Principalele acțiuni ale grupului Atesh împotriva forțelor ruse

Atesh desfășoară o gamă variată de operațiuni împotriva forțelor ruse:

  • Furnizează informații vitale serviciilor secrete ucrainene
  • Monitorizează mișcările trupelor ruse
  • Infiltrează baze militare de înaltă securitate
  • Efectuează atacuri incendiare
  • Pregătește ascunzători de arme pentru o viitoare revoltă
Conform The U.S. Sun, grupul a revendicat asasinarea unui comandant de poliție rus și a unui politician pro-Putin din teritoriile ocupate.

Metode de sabotaj și spionaj folosite de Atesh

Djohar Krym a explicat că incendierea este metoda preferată de sabotaj a grupului: „Focul este cea mai ușoară metodă de sabotaj. În regiunea Herson, găsim poziții ale rușilor în case ucrainene și le distrugem folosind foc și combustibil, benzină.”

Grupul folosește și alte tactici ingenioase. Într-un caz, un agent Atesh s-a dat drept dealer de droguri pentru a se apropia de soldați ruși: „S-a făcut prieten cu ei și noaptea, când erau sub influența drogurilor, a furat pistolul ofițerului și i-a ucis pe cei trei tipi.”

Atesh colaborează îndeaproape cu serviciile secrete ucrainene

Atesh coordonează atacurile cu Ucraina și menține contactul constant cu diferite agenții de spionaj. Grupul a furnizat informații cruciale pentru mai multe lovituri ucrainene:

  • Atacul de Anul Nou asupra unei baze a flotei ruse pe râul Nipru
  • Bombardarea portului Feodosia din Crimeea
  • Lovirea unei uzine de construcții navale din Kerci

Djohar Krym a declarat: „Agenții noștri care traversează constant acest pod colectează informații despre sistemele antiaeriene și forțele plasate pe și în jurul podului și pe aceste mici insule.”

Atesh desfășoară și operațiuni nonviolente de propagandă

Pe lângă acțiunile violente, Atesh are și o componentă nonviolentă, numită „Forța Civilă”. Aceasta:

  • Distribuie pliante cu propagandă
  • Colectează informații despre susținătorii zeloși ai lui Putin
  • Încearcă să câștige sprijinul populației locale

Djohar Krym explică: „Primul scop este să mobilizăm oamenii în mișcarea noastră. Oamenii merg pe străzi, văd aceste pliante, scanează un cod QR și ne pot trimite un mesaj cerând să facă parte din mișcare.”

Riscurile și provocările cu care se confruntă Atesh

Activitățile Atesh implică riscuri extreme, agenții fiind vânați de FSB, poliția rusă și armată. Djohar Krym a subliniat importanța siguranței: „Avem instrucțiuni pentru agenții noștri la fiecare pas, cum să-ți setezi telefonul, ce telefon ar trebui să fie, ce haine ar trebui să porți.”

Grupul folosește diverse tactici pentru a evita contraspionajul rus:

  • Planifică minuțios fiecare operațiune și rută de evacuare
  • Efectuează recunoașteri înainte de misiuni
  • Folosește echipamente și metode de comunicare securizate

Impactul și semnificația acțiunilor Atesh

Deși este dificil de evaluat impactul exact al Atesh, acțiunile grupului par să aibă un efect semnificativ:

  • Furnizează informații vitale serviciilor secrete ucrainene
  • Perturbă operațiunile militare ruse în teritoriile ocupate
  • Menține vie rezistența în Crimeea și alte zone ocupate
  • Demonstrează vulnerabilitățile controlului rus

Conform The U.S. Sun, Atesh își promovează acțiunile pe un canal popular de Telegram pentru a-și răspândi notorietatea. Acest lucru servește atât ca instrument de recrutare, cât și ca mijloc de a submina moralul forțelor ruse de ocupație.

În concluzie, Atesh reprezintă o componentă importantă a eforturilor Ucrainei de a slăbi controlul rus în teritoriile ocupate. Prin acțiunile sale curajoase, grupul demonstrează că rezistența față de ocupația rusă rămâne puternică, în ciuda riscurilor extreme.

