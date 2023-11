Vedeta britanică a fost victima unui jaf brutal, în timpul unui antrenament pe faimosul Table Mountain. Evans, care se pregătește pentru cursa de 100 de kilometri de la Cape Town, de vinerea viitoare, a fost atacat de doi gangster mascați.

Tâlharii și l-au forțat să predea iPhone-ul și ceasul de alergat. Inițial, a încercat să se opună, dar unul dintre bărbați a scos brusc un cuțit de bucătărie și o macetă.

„Când mi-au pus cuțitul la gât, mi-au spus foarte clar că, dacă voi continua să rezist, mă vor ucide, așa că m-am oprit“, a povestit, șocat, sportivul.

Mi-au observat verigheta și mi-au spus că dacă nu o scot, o vor tăia cu tot cu deget. Tocmai împlinisem un an de la prima aniversare de nuntă cu Sophie și i-am implorat să nu o ia. Mi-au apăsat cuțitul și mai tare pe gât. Am dat jos inelul, nu am avut ce să fac.