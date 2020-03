FOTOREPORTAJ - PRET: 150 EURO - 19 IMAGINI Un om al strazii este imbarcat, marti 24 ianuarie 2006, intr-un microbuz, pentru a fi transportat la un azil de noapte din Bucuresti. Asistentii sociali ai fundatiei SAMU Social, au strans, pe parcursul lunii ianuarie 2006, mai multi cetateni fara adapost, in spatii de inoptare si igienizare. In timpul noptilor cu temperaturi scazute, in Bucuresti activeaza, provizoriu, patru adaposturi de noapte pentru oamenii strazii, cu o capacitate de aproximativ 220 de locuri. Anual, in Bucuresti, mor aproximativ 300 de oameni fara adapost din cauza frigului, conform datelor oferite de Institutul Medico-Legal Mina Minovici. In ianuarie 2006, temperatura in aer a ajuns in unele nopti, la -25 de grade Celsius.