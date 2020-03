De Cătălin Schipor,

Din investigații a reieșit că, în timp ce s-ar fi deplasat cu încărcătura de combustibil spre o anumită destinație, bărbații s-ar fi abătut de la traseu și ar fi oprit la anumite locații, unde ar fi descărcat o parte din marfă.

Ei sunt bănuiți că, în noaptea de 28 spre 29 februarie a.c., ar fi sustras 35.000 de litri de produs petrolier, pe care l-ar fi înlocuit cu apă. Odată ajunși la destinația de livrare a produselor petroliere, persoanele în cauză ar fi fost ajutate de angajați ai societății comerciale pentru a nu fi constatate nereguli la cântar, ulterior cantitatea de apă fiind deversată în rezervorul decantor, iar diferența de produs petrolier, în rezervorul colector specific.

În continuarea cercetărilor, polițiștii din cadrul S.R.P.T. Constanța au pus în aplicate 45 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Constanța și Ialomița.