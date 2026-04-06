Audi își ia rămas bun de la un simbol al motorsportului

Motorul cu cinci cilindri a fost introdus pentru prima dată în 1976, pe modelul Audi 100, devenind ulterior un element definitoriu pentru ADN-ul mărcii din Germania.

Acesta a contribuit decisiv la succesul legendarului Audi Quattro, model care a dominat raliurile în anii 80 și a transformat Audi într-un nume de referință în motorsport.

Decizia actuală înseamnă și dispariția acestui motor de pe modele precum Audi RS3, inclusiv edițiile speciale.

De ce renunță Audi la motorul cu cinci cilindri

Motivul principal nu este unul nostalgic, ci strict economic și tehnologic.

Noile norme de emisii Euro 7 impun cerințe mult mai dure pentru producători.

Adaptarea motorului la aceste standarde ar necesita investiții uriașe, considerate nesustenabile de către companie.

În acest context, Audi accelerează tranziția către electrificare și dezvoltarea de sisteme de propulsie electrice.

Gama sport Audi se restrânge

În ultimii ani, Audi a renunțat treptat la mai multe modele emblematice.

Supercarul Audi R8 a fost retras în 2023, iar modele iconice precum Audi TT au dispărut și ele din ofertă.

În prezent, doar câteva modele RS cu motoare termice mai rămân în gamă, precum Audi RS Q8 sau noul Audi RS5.

Volkswagen renunță la motoarele mici: schimbare majoră în industrie

Decizia Audi face parte dintr-o transformare mai amplă la nivelul grupului Volkswagen.

Potrivit informațiilor recente, Volkswagen va elimina treptat motorul de 1.0 litri cu 3 cilindri, introdus în 2012 și folosit pe scară largă pe modele populare precum Volkswagen Polo sau Volkswagen T-Cross, potrivit auto.everyeye.it.

În locul acestuia, constructorul german va pune accent pe motoare mai mari și electrificate:

1.5 TFSI pentru modele de până la 150 CP

2.0 TSI turbo pe benzină va fi opțiunea preferată,

2.0 TDI rămâne singurul diesel din gamă

Noile motoare vor fi electrificate (MHEV, PHEV sau full hybrid), marcând o schimbare de strategie într-o industrie dominată până acum de downsizing.

