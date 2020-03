De Iulian Budușan,

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României Augustin Zegrean a declarat, pentru Agerpres, că prevederile din decretul privind instituirea stării de urgenţă, semnat de preşedintele Klaus Iohannis, sunt în limitele constituţionale.

„Deocamdată nu am citit decretul, preşedintele a prezentat doar decretul pe care l-a semnat, urmează să-l citim, dar ce s-a prezentat este în ordine, este în limitele constituţionale, nu este nicio problemă, nu are nimeni motive să se teamă. Constituţia reglementează măsura în care pot fi luate aceste decizii, este un articol în Constituţie, 53, care spune că drepturile şi libertăţile fundamentale pot fi limitate numai prin lege, numai pe o anumită perioadă de timp şi limitarea să fie proporţională cu cauza care a determinat-o şi evident să fie necesară într-un stat democratic, or aceste prevederi sunt respectate, după cât am putut să aud din decretul prezentat de preşedinte”, a precizat Zegrean.