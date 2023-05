Aur pentru România la Cupa Mondială de Paraclimbing pentru cinci tineri cu deficiențe de vedere: „Mă bucur că am auzit din nou imnul României în America”

Cei cinci sportivi au concurat la categoria „visually impaired” a sportivilor cu deficienţe de vedere, unde clasificarea se face pe 3 categorii:

sportivii B1 au o acuitate de sub 1% sau zero;

sportivii B2 au o acuitate vizuală de până la 2/60 și / sau un câmp vizual mai mic de 5%;

sportivii din categoria B3 au între 2/60 și 6/60 acuitatea vizuală și un câmp vizual între 5% și 20%, explică cei de la Climb Again.

Cine sunt sportivii medaliați în S.U.A.

Cosmin Candoi (categoria B3) a câștigat medalia de aur pentru România. „Cupa Mondială din Salt Lake City este un motiv de mândrie atât pentru mine, cât și pentru România. Mă bucur că am auzit din nou imnul României în S.U.A.”, a declarat sportivul, conform comunicatului de presă.

Cosmin Candoi a căștigat medalia de aur la Categoria B3. Foto: Climb Again

Ionela Grecu (categoria B3) a participat pentru prima oară la Cupa Mondială din Salt Lake City și a adus acasă medalia de bronz. „Când am aflat că prima competiție va avea loc în America, în luna mai, mi-am zis că nu voi putea merge pentru că simțeam că nu voi fi destul de pregătită. Din nou, echipa mi-a fost alături și mi-a dat curajul să particip. Acum mă bucur că m-am aflat la Cupa Mondială din S.U.A. alături de colegi, de antrenori și de cei care ne susțin de acasă. În finală, unul dintre cele 2 trasee m-a pus în dificultate. Mi-am tot căutat o poziționare, dar nu am găsit-o pe cea mai bună. Dar pe traseu, am simțit cum toate emoțiile mă părăsesc și m-am dus cu toată încrederea înainte sub îndrumarea navigatoarei mele, Delia.”

Ionela Grecu, în finală. Foto: Climb Again

Răzvan Nedu s-a situat pe locul 3 la categoria B1, obținând medalia de bronz anul acesta. Răzvan este căpitanul Lotului Național de Paraclimbing și deține titlul de vicecampion mondial. „La Cupa Mondială din Salt Lake City, a participat pentru prima dată Daniel, cel mai nou membru al lotului și s-a cățărat foarte bine. La Liviu, din nou, s-a văzut un mare progres față de anul trecut. Sunt două evoluții care mă bucură tare mult, alături de medaliile obținute de echipă. Hai, România!“, a declarat Răzvan după concurs, conform comunicatului de presă.

Răzvan Nedu s-a situat pe locul 3 la categoria B1. Foto: Climb Again

Sportul, un pas spre independență

„Suntem tare bucuroși că tot mai mulți copii și tineri cu nevoi speciale ajung sportivi cu acte în regulă, ajung să își schimbe statutul din persoane cu dizabilități în sportivi medaliați de talie mondială și chiar campioni, așa cum este cazul tinerilor noștri care au început terapia prin sport la Climb Again și astăzi urcă pe podiumurile internaționale de paraclimbing. Echipa Climb Again crește și, odată cu ea, și numărul sportivilor care devin modele pentru noi toți“, punctează Claudiu Miu, antrenor și fondatorul Asociației Climb Again.

