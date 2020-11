Aurica Balint, asistentă la spitalul orăşenesc Ineu, a fost confirmată cu COVID-19 pe 4 noiembrie, conform managerului spitalului orăşenesc Ineu, Monica Mang.

„Soţul său a fost primul care s-a infectat şi a fost internat la noi în spital, în timp ce colega noastră a rămas acasă în izolare, iniţial fiind asimptomatică. În 3 noiembrie s-a simţit foarte rău şi a cerut testare, astfel că o ambulanţă a fost trimisă acasă pentru recoltare de probe. Totuşi, pentru că se simţea tot mai rău, seara a venit la noi în Urgenţă şi am constatat că avea saturaţie mică, de 80, aşa că am trimis-o la Urgenţe în Arad, iar a doua zi când a venit confirmarea că este pozitivă, am adus-o la Ineu şi am internat-o la Terapie Intensivă”, a spus Monica Mang.

Asistenta nu avea alte afecţiuni

Managerul spitalului spune că asistenta a beneficiat de schema completă de tratament, însă a avut o evoluţie galopantă a bolii, iar în această dimineaţă a decedat. Monica Mang a adăugat că asistenta nu avea comorbidităţi.

„În toţi cei 30 de ani în care a lucrat la noi în spital, nu a fost o dată bolnavă şi nu a avut o zi de concediu medical. Nu avea alte afecţiuni, cu atât mai mult toţi colegii suntem şocaţi că am pierdut-o din cauza acestui nou virus. Este greu să vezi cum un coleg îţi moare pentru că nu îl poţi ajuta”, a spus Mang.

Managerul a mai spus că alte 17 cadre medicale sunt infectate cu SARS-CoV-2 în prezent, respectiv 12 asistente, un medic şi patru infirmiere. „În momentul de faţă, toate cele 50 de paturi pentru COVID-19 din spitalul nostru sunt ocupate”, a mai spus Mang.

