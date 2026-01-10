Descoperiri macabre în locuința unui bărbat din Pennsylvania

Peste 100 de cranii umane, oase lungi, picioare mumificate, trunchiuri în descompunere și alte rămășițe umane au fost găsite miercuri în subsolul locuinței lui Jonathan Gerlach, în vârstă de 34 de ani, conform unei declarații sub jurământ. De asemenea, opt alte seturi de rămășițe umane au fost descoperite într-un depozit deținut de acesta.

„Foarte simplu, detectivii au recuperat o cantitate extrem de mare de oase până în acest moment și încă încercăm să punem cap la cap cine sunt, de unde provin și câte sunt. Ne va lua destul de mult timp până să avem un răspuns final”, a explicat procurorul Rouse, responsabil de caz.

Ce intenționa Gerlach să facă cu rămășițele rămâne un mister, a adăugat Rouse, subliniind că unele dintre acestea aveau o vechime de sute de ani. Un set de rămășițe conținea chiar și un stimulator cardiac.

„Îmi pare rău pentru cei care trec prin această situație, care încearcă să afle dacă este vorba despre o persoană dragă lor sau despre copilul lor — pentru că am găsit rămășițe despre care credem că aparțin unor sugari de câteva luni — printre cele pe care le-a colectat”, a declarat Rouse.

Bărbatul de 34 de ani a fost arestat

Gerlach a fost reținut marți, fiind observat plecând din cimitirul Mount Moriah, situat la granița dintre Philadelphia și localitatea Yeadon, cu un sac de pânză, potrivit documentelor instanței. În interiorul sacului se aflau rămășițele mumificate a doi copii mici, trei cranii și alte oase.

Potrivit procurorilor, de la 7 noiembrie până pe 5 ianuarie, 26 de cripte și mausolee din cimitir au fost sparte sau avariate, majoritatea având peste un secol vechime. Gerlach ar fi recunoscut că a sustras aproximativ 30 de seturi de rămășițe umane din cimitirul Mount Moriah, conform documentelor judiciare.

Primarul din Yeadon, Rohan Hepkins, a declarat că cimitirul, unde au fost îngropați soldați din toate războaiele americane începând cu Revoluția Americană și unde a fost odată îngropată Betsy Ross, este „o țintă tentantă” din cauza lipsei unui gard și a accesului facil.

Autoritățile au început ancheta după ce membrii unei organizații nonprofit care lucrează pentru conservarea cimitirului au raportat poliției profanarea unor morminte.

„Le mulțumim tuturor celor implicați în această investigație pentru eforturile depuse”, a declarat Friends of Mount Moriah Cemetery într-un comunicat.

Bărbatul în casa căruia au fost descoperit oasele umane se confruntă cu sute de capete de acuzare

Gerlach se confruntă cu 300 de capete de acuzare pentru furt, posesie de bunuri furate și profanare de cadavre, împreună cu alte zeci de acuzații privind vandalism, spargere și profanarea unor obiecte venerate. El este reținut cu o cauțiune stabilită la 1 milion de dolari, potrivit procurorului Rouse.

De asemenea, anchetatorii cred că rămășițele găsite în locuința suspectului, situată la aproximativ 110 kilometri de cimitir, provin și din alte locații, însă aceste informații nu au fost încă confirmate.

În prezent, autoritățile încearcă să determine identitatea rămășițelor și originea acestora.