Factori care influențează prețul aurului

Aurul a depășit pentru prima dată pragul de 4.470 de dolari pe uncie în tranzacțiile futures, iar pe piața spot a urcat la peste 4.430 de dolari. De la începutul anului, metalul galben a acumulat un avans de aproximativ 70%, performanță rar întâlnită pentru un activ considerat, în mod tradițional, stabil.

Creșterea spectaculoasă a aurului vine într-un context în care piețele de acțiuni au pierdut din atractivitate, iar investitorii se arată tot mai prudenți în fața perspectivelor economice incerte. Tensiunile geopolitice, deficitele bugetare ridicate și semnalele mixte privind evoluția inflației au contribuit la reorientarea capitalului către active considerate sigure.

Aurul și-a recâștigat astfel statutul de instrument de protecție împotriva instabilității monetare, rol pe care îl joacă de secole în perioadele de criză.

Argintul, creștere accelerată și randamente spectaculoase

Argintul a avut o evoluție și mai explozivă. Prețul său a atins aproape 69 de dolari pe uncie, atât pe piața futures, cât și pe cea spot. Raportat la începutul anului, metalul alb a înregistrat un salt de aproximativ 128%, depășind cu mult ritmul de creștere al aurului.

Această evoluție a atras interesul investitorilor și asupra sectorului minier. În Statele Unite, acțiunile companiilor care exploatează aur și argint au înregistrat aprecieri notabile, fondurile dedicate acestui segment consemnând câștiguri consistente.

Politica monetară și temerile fiscale influențează piețele

Contextul macroeconomic joacă un rol esențial în aceste mișcări. Reducerea recentă a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală, combinată cu incertitudinile legate de evoluția economiei globale în 2026, a alimentat comportamentul defensiv al investitorilor.

Matthew McLennan, responsabil pentru strategia globală de investiții value la First Eagle Investments, atrage atenția asupra dezechilibrelor fiscale tot mai mari din economiile dezvoltate, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie și statele europene, dar și din Japonia și China.

Îngrijorări privind independența Rezervei Federale

Potrivit acestuia, revenirea aurului în prim-plan este strâns legată de semnele de slăbire a disciplinei fiscale și de presiunile politice exercitate asupra băncilor centrale. Competiția pentru conducerea viitoare a Rezervei Federale este atent urmărită de piețe, pe fondul discuțiilor legate de independența instituției și de credibilitatea politicii monetare americane.

McLennan subliniază că stabilitatea pe termen lung depinde de menținerea unei conduceri coerente a politicii monetare și de capacitatea economiilor mari de a gestiona inflația și datoria publică.

Ce urmează pentru piețe

Evoluțiile viitoare vor fi influențate inclusiv de dinamica pieței muncii. Creșterea recentă a numărului de locuri de muncă vacante ar putea alimenta presiunile salariale, cu efecte directe asupra inflației și profiturilor corporative.

În acest context, metalele prețioase par să rămână, cel puțin pe termen scurt, un punct de sprijin pentru investitorii preocupați de protejarea capitalului.

