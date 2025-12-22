Creșterea prețului aurului vine în urma publicării unor noi date economice din SUA care indică o slăbire continuă a pieței muncii, în timp ce inflația în scădere a consolidat așteptările privind o relaxare monetară suplimentară din partea Rezervei Federale.

Săptămâna trecută, Fed a redus rata dobânzii cu un sfert de punct, alimentând speranțele pentru noi reduceri.

Metalul prețios, considerat tradițional un instrument de protecție în perioade de incertitudine, a crescut cu 67% în acest an. Raliul a fost determinat de tensiunile geopolitice și comerciale persistente, de achizițiile puternice ale băncilor centrale și de așteptările privind rate ale dobânzilor mai scăzute în anul următor.

Un indice al dolarului mai slab a oferit un sprijin suplimentar, făcând aurul mai ieftin pentru cumpărătorii din străinătate. Investitorii se așteaptă acum la două reduceri ale ratelor dobânzilor în SUA în 2026, un scenariu care sporește atractivitatea activelor fără randament, cum ar fi aurul.

„Dolarul slab, Rezerva Federală conciliantă, datele privind inflația mai scăzută în SUA au declanșat impulsul prețurilor aurului în săptămâna recentă”, a explicat Prathamesh Mallya de la Angel One.

În timp ce aurul a înregistrat câștiguri puternice, argintul a depășit performanța metalului galben. Vineri, prețurile argintului au crescut cu 8,08%. Metalul alb a urcat cu peste 130% în acest an, susținut de influxuri puternice în fonduri tranzacționate la bursă și de îngrijorările legate de tranzacțiile de tip carry trade cu yenul, în contextul așteptărilor privind o majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei.

Experții de pe piață rămân optimiști în privința ambelor metale, dar au semnalat posibilitatea unor corecții pe termen scurt. Pranav Mer a declarat că argintul ar putea vedea o creștere suplimentară, deși raportul risc-recompensă rămâne întins.

