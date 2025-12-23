Un bărbat din Cluj, arestat preventiv după ce a furat un seif cu 40.000 de euro

Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce ar fi furat un seif du 40.000 de euro. Individul s-ar fi deghizat în livrator de mâncare și ar fi reușuit să sustragă seiful plin cu bani.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au anunțat marți, 23 decembrie, că unul dintre bărbați este cercetat pentru furt calificat, în timp ce celălalt este cercetat pentru complicitate la furt calificat, potrivit News.ro.

Cum a reușit hoțul deghizat în livrator de mâncare să fure seiful cu 40.000 de euro în el

Bărbatul a apelat la un plan aproape perfect și poate nici nu s-ar fi gândit că va fi prins. Hoțul s-a deghizat într-un livrator de mâncare și a mers la adresa din Cluj însoțit de prietenul său, care l-a așteptat în mașină.

Hoțul s-ar fi deghizat în livrator de mâncare și ar fi folosit o cheie mincinoasă pentru a intra în locuința victimelor, după cum au precizat oamenii legii.

„În data de 05.11.2025, inculpatul D.I., beneficiind de sprijinul moral al inculpatului C.N., care i-a întărit rezoluţia infracţională prin oferirea promisiunii de a-l prelua cu autoturismul din zona comiterii faptei, ulterior comiterii acesteia, fiind deghizat într-un livrator de mâncare, prin folosirea unei chei mincinoase”, au declarat procurorii.

Ce au găsit cei doi bărbați în seiful furat din Cluj

Pe lângă cei 40.000 de euro, hoții au mai găsit și 5.000 de lei în sefiul pe care l-au furat din casa din Cluj. Oamenii legii spun că prejudiciul cauzat de cei doi bărbați depășește 40.000 de euro și au cerut arestarea preventivă a acestora.

„A pătruns pe nedrept în locuinţa situată în municipiul Cluj-Napoca, de unde a sustras un seif ce conţinea sumele de aproximativ 40.000 de euro şi 5.000 de lei (…) La formularea propunerii s-a avut în vedere faptul că urmarea produsă prin comiterea faptei este una de o gravitate deosebit de ridicată, constând în producerea unui prejudiciu material semnificativ în patrimoniul unei persoane fizice, în cuantum de aproximativ 40.000 de euro, reprezentând sumele de bani sustrase din locuinţa persoanei vătămate”, au mai precizat procurorii, potrivit sursei citate mai sus.

Există însă și situații demne de lăutat. În luna septembrie, un livrator din București a reușit să ducă, singur, toată mâncarea pentru un botez. Produsele fuseseră comandat de părinții bebelușului printr-o aplicație online.

Ce este o „cheie mincinoasă”, tehnica folosită și de cei doi bărbați din Cluj

O „cheie mincinoasă” reprezintă orice instrument, dispozitiv sau obiect contrafăcut folosit pentru a deschide un mecanism de închidere fără consimțământul proprietarului, echivalentul unei chei false. Termenul este folosit adesea în sistemul juridic.

În categoria de chei mincinoase pot fi incluse: chei copiate ilegal, șperacluri, dispozitive electronice de bruiere a închiderilor centralizate auto sau telecomenzi neautorizate.

Folosirea acestei „chei mincinoase” se încadrează în infracțiunile agravate de furt (art. 229 alin. (1) lit. d) Cod Penal) sau tâlhărie, alături de efracție sau escaladare, ducând la pedepse mai severe (închisoare de la 1 la 7 ani sau mai mult).

