Traderii din Emiratele Arabe Unite recurg la reduceri de prețuri pentru a scăpa de costurile tot mai mari de depozitare și finanțare, în condițiile în care transportul a devenit o provocare extremă.

Tone de aur blocate în Dubai

Situația a escaladat odată cu închiderea parțială a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, pe fondul atacurilor cu rachete ale Iranului și al conflictului extins dintre SUA, Israel și Teheran.

În mod tradițional, aurul este transportat în cala avioanelor de pasageri. Reducerea drastică a acestor zboruri a lăsat tone de aur blocate la sol.

Cumpărătorii și-au suspendat comenzile, refuzând să plătească prime de asigurare uriașe fără garanția livrării.

De asemenea, firmele de logistică refuză transportul terestru către aeroporturile din țările vecine (Arabia Saudită sau Oman), considerând că riscurile de securitate și birocrația de la frontiere sunt prea mari.

În aceste condiții, comercianții din Dubai oferă reduceri de până la 30 de dolari pe uncie comparativ cu benchmarkul global stabilit la Londra.

Undă de șoc pe piața din India

Dubaiul funcționează ca un hub vital care preia aur din Elveția, Marea Britanie și Africa, rafinându-l și redistribuindu-l către Asia. India, unul dintre cei mai mari consumatori globali, simte deja efectele.

Renisha Chainani, analist la Augmont Enterprises (unul dintre principalii dealeri indieni), avertizează că întârzierile la livrare au generat o lipsă temporară de aur fizic pe piața locală. Totuși, panica nu s-a instalat încă.

Potrivit lui Chirag Sheth, consultant la Metals Focus, cererea actuală este moderată, iar stocurile interne sunt suficiente. Situația ar putea deveni critică doar dacă blocajul logistic se prelungește pe parcursul mai multor luni.

Criza materiei prime

Efectele războiului nu se opresc doar la produsul finit, ci lovesc direct la sursă. Aprovizionarea cu doré (aur semi-rafinat provenit direct de la mine) a fost grav afectată.

Rafinăria indiană MMTC-PAMP a raportat întreruperi ale livrărilor, în condițiile în care 10% din materia sa primă provine dintr-o mină din Orientul Mijlociu.

În plus, costurile logistice pentru încheierea de noi contracte au înregistrat un salt uriaș, crescând cu 60% până la 70% de la izbucnirea conflictului.

Contrast izbitor cu recordurile globale

Aceste blocaje locale contrastează puternic cu frenezia generală de pe piețele internaționale.

În 2026, prețul aurului pe piața spot a depășit pragul psihologic de 5.000 de dolari pe uncie, marcând o apreciere de aproape 20% de la începutul anului.

Cu toate acestea, întărirea dolarului american și volatilitatea geopolitică extremă mențin o stare de tensiune continuă pe burse.

