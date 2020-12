Adorabilul marsupial s-a strecurat în casa Amandei McCormick, după ce fiica ei a lăsat ușa deschisă și s-a făcut confortabil în bradul de Crăciun al familiei.

Not quite the ordinary festive ornament – this young Koala walked into this Adelaide home, picking a Christmas Tree to hang out- getting tangled in lights along the way.

Amanda a observat „decorațiunea” neobișnuită de sărbători și a sunat imediat la o organizație de caritate koala, unde operatorul liniei de asistență telefonică care a preluat apelul a crezut inițial că este victima unei farse.

Fotografiile arată micul animal stând calm și senin, agățat de pomul festiv.

Look at this cutie ?! When the Adelaide Hills koala rescue group got a call that someone had a koala in their Christmas tree they thought it was a prank – it wasn't.