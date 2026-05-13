Analizând meniul, au descoperit însă o politică neobișnuită: „Pentru pizza se percepe un preț per persoană”.

Practic, localul interzicea împărțirea unei singure porții fără a fi taxată fiecare persoană care mănâncă din ea.

Cum prețurile unei pizza variază între 11 și aproape 20 de euro, familia ar fi ajuns să aibă o notă de plată de aproximativ 40 de euro doar pentru mâncarea împărțită de cei doi copii.

Măsuri naționale împotriva „farfuriei hoțului”

Incidentul din Grieskirchen nu este singular. El face parte dintr-o mișcare mai amplă la nivelul întregii țări, prin care restaurantele din Austria iau măsuri împotriva clienților care împart porțiile – o practică pe care o numesc „mâncăruri furate”, „farfuria hoțului” sau „farfurii gratis”.

Clienții care cer o farfurie suplimentară pentru a împărți o porție se pot trezi cu o taxă de până la 8 euro. Totuși, fiecare restaurant decide dacă și cât percepe.

De exemplu, în Salzburg, prețul mediu pentru o farfurie suplimentară este de aproximativ 4 euro, în timp ce în alte zone poate fi mai mic.

Această practică este din ce în ce mai frecventă în zonele cu flux mare de turiști, precum Viena și Salzburg, și a stârnit dezbateri aprinse în întreaga țară.

Multe localuri susțin că aplică aceste taxe cu o anumită discreție, renunțând la ele dacă grupul respectiv a consumat și a cheltuit suficient pentru a compensa costurile serviciului.

Ce spun patronii de restaurante

Deși clienții sunt nemulțumiți, proprietarii de restaurante argumentează că aceste politici sunt vitale pentru supraviețuirea financiară a afacerilor lor.

Problema principală este creată de grupurile mari care comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane, dar solicită farfurii suplimentare.

Astfel, veniturile restaurantului scad, în timp ce personalul depune același efort pentru a asigura un serviciu complet.

„Trebuie să atingi un nivel de venituri care să aibă sens”, a declarat Ernst Pühringer, președintele Diviziei de Turism din Salzburg. El a explicat că pandemia a pus o presiune uriașă pe sectorul HoReCa, forțând localurile să introducă astfel de taxe.

La rândul său, Peter Dobcak, expert în turism și gastronomie vieneză, a subliniat că mulți clienți se așteaptă să primească servicii impecabile la prețuri minime, ceea ce reduce drastic marjele de profit ale restaurantelor.

Taxa pe „scaunul gol”

Lupta restaurantelor pentru rentabilitate a dus și la alte măsuri drastice. Unele localuri austriece au început să perceapă o taxă pentru scaunele goale.

Într-un caz recent, un grup cu rezervare a fost taxat suplimentar cu 20 de euro direct pe nota de plată, deoarece unul dintre invitați nu a mai putut onora rezervarea din cauza unei boli.

