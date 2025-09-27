Un proiect pilot lansat în Casa de Campo

Din 15 septembrie și până pe 24 octombrie, microbuzul fără șofer, fabricat în Spania parcurge zilnic, de luni până vineri, un traseu circular de 1,8 kilometri cu șase opriri, în parcul din Madrid.

Serviciul este gratuit și se desfășoară între orele 12:00 și 17:00, în cadrul activităților Săptămânii Europene a Mobilității.

Vehiculul are o capacitate de 12 pasageri și a fost dezvoltat printr-un parteneriat între Compania Municipală de Transport (EMT) și Centrul Tehnologic Auto din Galicia (CTAG).

„Unul dintre cele mai bune pe care le-am testat”

Reacțiile nu au întârziat să apară încă din primele zile. Pasagerii s-au declarat entuziasmați de experiența unei călătorii cu un autobuz fără șofer, iar reprezentanții EMT vorbesc cu mândrie despre inovație.

„Acest autobuz este unul dintre cele mai bune pe care le-am testat vreodată”, a declarat pentru Euronews César Omar Chacón Fernández, șeful Diviziei de Planificare a Materialului Rulant din cadrul EMT.

„Se comportă foarte bine dinamic. Să spunem că tehnologia este foarte bine integrată, nu se comportă imprevizibil sau robotic precum alte autobuze”, a adăugat acesta.

Madrid estrena su primer minibús eléctrico y autónomo con pasajeros en la Casa de Campo. Este proyecto piloto, con sello español, acerca la movilidad del futuro y busca mejorar la seguridad y eficiencia del transporte

🎤@cthykjaer1#Madrid #España #Transporte #Movilidad #EMT pic.twitter.com/aPwKr3TFXk — euronews español (@euronewses) September 25, 2025

Soluție pentru lipsa de șoferi

Deși Madrid nu se confruntă în prezent cu o criză de personal, alte orașe europene caută soluții la lipsa acută de șoferi.

„Acest tip de vehicul ar trebui să ofere o soluție la o problemă majoră din Europa, și anume lipsa șoferilor”, a spus Chacón.

În alte orașe din Europa, precum Paris, Stockholm și Hamburg, mobilitatea autonomă este deja testată.

Cum funcționează autobuzul fără șofer

Microbuzul este 100% electric și echipat cu senzori, camere, GPS și o unitate centrală de procesare dezvoltată în Galicia.

Nivelul de automatizare este 4, ceea ce înseamnă că vehiculul recunoaște drumurile, semafoarele, bicicliștii și pietonii și decide singur când să accelereze, să frâneze sau să vireze.

„Vehiculul detectează orice obiect, de la o bicicletă la un animal, și reacționează în consecință pentru a evita coliziunile”, a explicat oficialul EMT.

Sistemul monitorizează în timp real viteza, accelerația, traiectoria, dar și elemente de siguranță precum starea ușilor și rampele de accesibilitate.

Chiar dacă tehnologia permite rularea complet autonomă, la bord se află mereu un operator de siguranță. Acesta poate interveni în caz de urgență, fie prin frânare manuală, fie prin deschiderea ușilor.

„Este o linie complet autonomă, dar nu lăsăm niciodată nimic la voia întâmplării”, a subliniat Chacón.

În Olanda, este testat Hyperloop, care poate atinge 700 km/h.

