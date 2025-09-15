Hyperloop aproape de realitate: Olanda face un pas important spre transportul cu 700 km/h

O capsulă de testare a reușit să parcurgă tubul de 420 de metri cu 85 km/h și, în premieră, a efectuat o schimbare de bandă, scrie Heute.

Testul vine după peste 750 de misiuni efectuate în ultimul an la European Hyperloop Center (EHC) din Veendam, Olanda.

„Aceasta este o piatră de hotar pentru dezvoltarea ulterioară a Hyperloop-ului”, a declarat Tim Houter, cofondatorul startup-ului Hardt Hyperloop. În urmă cu doar un an, viteza maximă atinsă era de 30 km/h.

Viziunea cercetătorilor este ca, în viitor, capsulele să atingă viteze de până la 700 km/h, depășind cu mult trenurile actuale.

Capsulele se deplasează prin tuburi aproape vidate, reducând frecarea și rezistența aerului, fiind propulsate electric. Aceste mijloace de transport sunt silențioase, eficiente din punct de vedere energetic și cu emisii reduse de CO2.

Tubul în care circulă Hyperloop – Foto: Hardt

„Scopul nostru este să facem zborurile pe distanțe scurte inutile”, a adăugat Houter.

Comisia Europeană a manifestat interes pentru această tehnologie, iar rute pilot pentru Hyperloop sunt deja luate în calcul în Germania și Italia. De exemplu, în Italia este planificat un traseu demonstrativ între Veneția și Padova, aprobat în cadrul procedurii UE.

Kees Mark, directorul EHC, a subliniat rolul Europei: „Realizarea lui Hardt la Centrul European Hyperloop este o dovadă a inovării și leadershipului european în domeniul transportului durabil. Suntem mândri că deschidem calea către o nouă eră a mobilității.”, potrivit Hardt.

Totuși, provocările rămân uriașe: costurile ridicate, autorizațiile complexe și dificultățile tehnice.

Houter rămâne însă optimist: „Am demonstrat că Hyperloop nu mai este o fantezie. Este o tehnologie care poate fi construită.”