Cu toate că autocarul a intrat în țară prin vama Nădlac aseară, în jurul orei 19.00, după ce pasagerii au completat toate documentele cerute de autorități, până la Buzău nimeni nu i-a verificat sau escortat.

„Vin din Anglia, am ajuns aseară la ora 7.00 în vamă, fiecare persoană a dat declarație că va rămâne autoizolată și ni s-a dat drumul acasă. Totul până aici, la Buzău, când ne-au oprit și ne-au spus ca trebuiau să ne însoțească din fiecare județ până aici. Aici avem mai mulți pasageri care coboară și ni s-a spus că se face repartizarea persoanelor în dube, să îi ducă acasă. Acum ne țin aici pentru că ei nu sunt pregătiți și nu au mașini să ducă oamenii. Dar, mă întreb eu, cele câteva mii de mașini mici care au intrat în țară? Cine le escortează? Zici că ne arestează. Mai am vreo 60 de pasageri. Nu ni s-a spus din vamă să mergem pe undeva anume, iar aici când mai am 100 de kilometri până acasă mă opresc”, a spus unul dintre șoferii autocarului care trebuia să ajungă la Brăila.

Polițiștii au stabilit că cinci persoane ar fi trebuit să coboare la Buzău, iar alte 32 la Râmnicu Sărat, însă acestora nu li s-a permis să coboare din autocar până la sosirea unui reprezentant al DSP care să îi ia în evidență și să le spună ce trebuie să facă.

„De duminică suntem plecați, am dat declarații acolo și acum așteptăm să ne ducă nu știm unde. Probabil că la Buzău oamenii sunt mai informați și au venit să își ia persoanele care se opresc aici. Probabil că așa ar trebui să se întâmple. Venim din Londra și Bruxelles, eu merg la Brăila. Nici eu nu sunt absolvit de situația asta și ca un om întreg la minte va trebui să stau în izolare 14 zile, ceea ce o să și fac. Nu pot să îmi supun familia la riscuri. Cine nu gândește probabil face altceva”, a spus un bărbat care trebuia să ajungă la Brăila.

După mai bine de o oră, la autocarul oprit la intrarea în oraș au ajuns reprezentanții Direcției de Sănătate publică. Aceștia au verificat listele cu pasageri și le-au pus în vedere celor cinci persoane care trebuiau să coboare la Buzău să meargă la domicilii și să intre în autoizolare timp de 14 zile iar la cel mai mic semn de boală să anunțe autoritățile sanitare.

Ulterior, a fost chemat un microbuz aparținând ISU Buzău cu șofer echipat în costum de protecție și cu scaune înfoliate care a preluat patru dintre pasageri pe care i-a lăsat pe fiecare la domiciliul său.

După aproape două ore autocarul cu cele 55 de persoane la bord s-a pus în mișcare escortat de mașini ale poliției și jandarmeriei și a plecat către Râmnicu Sărat acolo, unde au fost debarcate alte 32 de persoane care au fost duse la domiciliu, iar autocarul și-a continuat drumul spre Brăila escortat de polițiștii și jandarmii buzoieni până la ieșirea din județ.

