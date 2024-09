Salomé, un parapsiholog și prezicător din Brazilia în vârstă de 36 de ani, a prezis evenimente majore precum pandemia de coronavirus, achiziția Twitter de către Elon Musk și moartea Reginei Elizabeth a II-a, susține sursa citată.

Recent, NASA a confirmat existența unui asteroid masiv numit „Zeul Haosului” care va trece aproape de Pământ. Salomé spune că a avertizat despre acest asteroid încă din luna iulie, spunând că NASA va face anunțul oficial în septembrie, iar asteroidul ar putea intra pe o traiectorie de coliziune cu Pământul în noiembrie.

În plus, Salomé a prezis și oprirea globală a Microsoft din aprilie, care a dus la haos în infrastructura IT și a avut un impact semnificativ asupra aeroporturilor, magazinelor și serviciilor de urgență din întreaga lume. El sugerează că aceste probleme IT ar putea duce la conflicte internaționale și războaie cibernetice.

Brazilianul a menționat că evenimente mari, cum ar fi Jocurile Olimpice, ar putea fi ținte ideale pentru atacuri cibernetice. El a prezis că viitoarele evenimente majore, cum ar fi Cupa Mondială din 2026, vor fi vizate de atacuri similare.

Salomé mai spune că a avut dreptate și în ceea ce privește creșterea „malware-ului modular” și atacurile de spionaj cibernetic în sectoare precum biotehnologia și sănătatea, având în vedere că grupuri de hackeri din Coreea de Nord vizează aceste industrii pentru a finanța politica lui Kim Jong-un.

De asemenea, el a prezis că hackerii vor ataca platformele de criptomonede pentru a influența piețele financiare, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat.

