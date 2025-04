Ieri, 8 aprilie, Jennifer Lopez a anunțat concert în București. Diva pop va ajunge în Capitală pe 27 iulie 2025, după show-urile programate în Varșovia și înainte de cel din Abu Dhabi, în cadrul turneului său internațional Up All Night Live în 2025.

Până când fanii din România o pot asculta live și o pot vedea pe scenă, Jennifer Lopez atrage atenția cu aparițiile ei în social media. După ce s-a aflat de concertul ei din București, vedeta a atras atenția cu ipostaza în care s-a fotografiat.

Într-o poză distribuită pe Facebook și pe Instagram, Jennifer Lopez apare îmbrăcată într-o salopetă neagră, foarte mulată, pare că tocmai ce ar fi terminat o sesiune de antrenament. Mândră de silueta ei, vedeta a avut și un mesaj de transmis din fața oglinzii:

„De ce sunt recunoscătoare:

1. Corpul meu – muncesc din greu, dar e mai bine ca niciodată

2. Oamenii care îmi aduc fericire

3. Micile momente care devin cele mai frumoase amintiri. Pentru ce sunteți recunoscători astăzi?”, și-a întrebat vedeta fanii în final.

Aceștia au și reacționat la secțiunea de comentarii, mulți i-au transmis lui Jennifer Lopez cât de fericiți sunt pentru că artista susține concerte și în mai multe orașe din Europa.

Turneul lui Jennifer Lopez

Deocamdată, locația exactă a concertului din București nu a fost confirmată (marcată ca „TBA” – to be announced), însă organizatorii promit un spectacol de neuitat, cu cele mai mari hituri ale artistei, precum On The Floor, Lets Get Loud, Jenny From the Block și multe altele.

Turneul Up All Night Live debutează pe 1 iulie 2025 în Antalya, Turcia, și include show-uri în orașe importante precum Madrid, Barcelona, Istanbul, Budapesta și Yerevan. Spectacolele promit o producție impresionantă, coregrafii spectaculoase și energia inconfundabilă a uneia dintre cele mai emblematice artiste ale muzicii pop.

Biletele pentru concertul din România urmează să fie puse în vânzare în curând, iar fanii sunt sfătuiți să urmărească platforma oficială @onthejlo pentru informații actualizate despre locație și disponibilitatea acestora.

