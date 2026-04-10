Se lucrează pe mai multe fronturi

Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, constructorul acționează concomitent pe mai multe structuri complexe.

În prezent, pe acest lot lucrează aproximativ 1.550 de muncitori, sprijiniți de 300 de utilaje.

Foto: Facebook / Irinel Ionel Scrioșteanu

Printre cele mai importante operațiuni aflate în plină desfășurare este montarea tablierului metalic la primul viaduct, unde s-au instalat deja circa 600 de tone pe prima deschidere.

Concomitent, se montează grinzi pe alte structuri, iar un alt viaduct se află în faza de armare a plăcii de suprabetonare.

De asemenea, se lucrează simultan la 15 structuri (poduri și pasaje), continuând și construcția amplă a ecoductului care va supratraversa râul Olt, Drumul Național 7 și calea ferată.

În plus, antreprenorul a început asamblarea primei stații pentru producerea asfaltului și realizează deja grinzi prefabricate în propriile baze de organizare.

Foto: Facebook / Irinel Ionel Scrioșteanu

Pregătiri pentru forarea Tunelului Poiana

Un punct nevralgic și de maximă importanță al proiectului este zona Șuici, din județul Argeș. Aici se ridică o fabrică dedicată exclusiv producției de elemente prefabricate necesare viitorului Tunel Poiana.

Portalurile acestui tunel au fost deja finalizate, iar echipele lucrează acum la sistemul de ancorare al portalului de pe sensul dinspre Sibiu.

De aici urmează ca, la sfârșitul verii, să înceapă forajul propriu-zis prin lansarea utilajului gigant TBM (Tunnel Boring Machine), care are un diametru de 12,49 metri.

Provocarea inginerească

Lotul Cornetu–Tigveni va avea o lungime totală de 37,4 kilometri și se anunță a fi o veritabilă provocare inginerească.

Traseul va include 54 de structuri complexe ce însumează 14,5 kilometri, „piesa de rezistență” fiind Tunelul Poiana, lung de 1,78 kilometri.

De-a lungul secțiunii vor fi amenajate noduri rutiere, spații de servicii și un centru de întreținere și coordonare.

Proiectul presupune un volum de muncă și materiale de-a dreptul uriaș:

Peste 6,3 milioane de metri cubi de excavații;

Aproape 1 milion de metri cubi de beton turnat;

Circa 100.000 de tone de armătură;

46.000 de tone de tablier metalic;

Aproape 2.000 de grinzi prefabricate.

