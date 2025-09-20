Directorul CNAIR: „Suntem la aproape 80% stadiu fizic”

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că antreprenorul austriac PORR Construct a mobilizat în șantier 620 de muncitori și 200 de utilaje.

„Stația de asfalt, cea de betoane și baza de producție a prefabricatelor funcționează și asigură un flux continuu de materiale necesare activităților în șantier. Continuă și lucrările pentru finalizarea celor două galerii ale tunelului Momaia, în lungime de aproximativ 1.350 de metri”, a transmis Pistol.

Acesta a mai spus că lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproape 80% și a estimat că circulația pe acest sector ar putea fi deschisă chiar mai devreme decât termenul contractual, adică anul 2027.

Tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș

Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești are o lungime exactă de 9,86 kilometri și se află integral în județul Argeș. Pe traseu sunt prevăzute 9 poduri, 3 pasaje, un tunel și un nod rutier.

Tunelul Momaia, cu cele două galerii ale sale, reprezintă cea mai dificilă parte a lucrărilor, constructorul având de realizat structura de rezistență, instalațiile și terasamentele.

Costuri și finanțare europeană

Valoarea contractului este de 1,67 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Dacă antreprenorul va menține ritmul actual de lucru, CNAIR estimează că porțiunea de aproape 10 kilometri ar putea fi deschisă traficului înainte de termenul oficial. În prezent, 200 de utilaje și sute de muncitori lucrează în șantier pentru ca proiectul să fie finalizat cât mai repede.

