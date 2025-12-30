Mașina, un bolid de lux, în valoare de 50.000 de euro, cu seria de şasiu falsificată, urma să fie exportată în Georgia.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, marţi, că poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Constanţa Sud – Agigea au oprit, în zona porţii de acces 10bis a Portului Constanţa, un ansamblu rutier, condus de un cetăţean kârgâz. În semiremorcă a fost descoperit un autoturism înmatriculat provizoriu în Ungaria.

După ce au verificat documentele prezentate, precum şi seria de şasiu, poliţiştii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare a acestora.

Astfel, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autorităţile din Lituania ca bun căutat pentru confiscare.

„Autoturismul, în valoare de 50.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Mașina a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor, în acest caz fiind deschis dosar penal pentru tăinuire.