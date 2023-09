DNA verifică averea lui Dumitru Buzatu. El a declarat 14 case și terenuri

Anchetatorii vor să afle dacă mai există bani, proprietăți sau conturi bancare pe care Dumitru Buzatu nu le-a precizat în declarațiile de avere depuse la Agenția Națională de Integritate. Dacă în urma verificărilor vor fi găsite averi nedeclarate, care nu pot fi justificate, anchetatorii vor cere confiscarea acestora.

Modul în care Dumitru Buzatu și-a dobândit averea ridică mari semne de întrebare, în contextul în care Vasluiul este unul dintre cele mai sărace județe din România.

Ce avere are Dumitru Buzatu

Buzatu încasa venituri ca preşedinte al Consiliului Județean Vaslui, venituri din pensie şi indemnizaţie de la Parlament pentru limită de vârstă, conform celei mai recente declaraţii de avere, a scris news.ro. Anul trecut, suma s-a ridicat la peste 330.000 de lei. El are trei conturi bancare în lei deschise în 2010 şi 2011, totalizând aproximativ 100.000 de lei şi o datorie de 205.202 lei la SC RALFI IFN SA, creditul fiind contractat în 2021 şi scadent în 2026.

Dumitru Buzatu deține și mai multe terenuri în localitatea Zapodeni, din Judeţul Vaslui, achiziţionate în anul 2018. Este vorba despre 33.614 metri pătraţi de teren agricol, 708 metri pătraţi încadraţi la „alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil” şi 709 metri pătraţi de teren intravilan, la modul de dobândire fiind trecută menţiunea „altele”.

El mai are proprietăţi imobiliare în judeţul Suceava, la Şaru Dornei – peste 60.000 de metri pătraţi de teren agricol, mari suprafeţe de pădure, dobândite prin cumpărare în anii 2008 şi 2018, unele deţinute în co-proprietate.

În 2006, Dumitru Buzatu a devenit proprietarul a peste 1000 de metri pătraţi de teren agricol şi a 580 de metri pătraţi de teren intravilan, în localitatea Ştefan cel Mare, din judeţul Vaslui, la modul de dobândire fiind trecută tot menţiunea „altele”. El mai are cinci construcţii în Zapodeni, cele mai mari având 520 de metri pătraţi, 386 de metri pătraţi şi 196 de metri pătraţi, iar celelalte fiind sub 100 de metri pătraţi.

Omul politic în vârstă de 68 de ani mai are o mașină Lada fabricată în 2008, o şalupă fabricată în 2010, o rulotă Buerstner tip 4752, din 1984, şi mașină Mercedes Benz din anul 1979. În 2022 i-a donat fiului său, Tudor Buzatu, un teren agricol, un teren intravilan şi o casă de locuit. În plus, are acţiuni la SC Acip Perla SR, în valoare de 200 de lei.

Prins în flagrant cu 1,25 milioane de lei

Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant și filmat vineri seară, 22 septembrie, de procurorii DNA, în timp ce primea o mită de 1,25 milioane de lei, echivalentul a 250.000 de euro, pentru acordarea unui contract.

Sâmbătă, 23 septembrie, Tribunalul Vaslui a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pe numele președintelui CJ Vaslui. Acesta a fost și exclus din PSD, împreună cu fosta soție. Totodată, fiul său, Tudor Buzatu, a demisionat din funcția de Secretar de Stat la Guvern.

Cei 1,25 milioane de lei pe care Dumitru Buzatu este acuzat că i-a primit drept mită

Tot sâmbătă, a mai fost reținut un suspect, în persoana lui Radu Judele, expert acuzat de luare de mită și trafic de influență, ulterior arestat preventiv. El a făcut expertiza tehnică a lucrărilor la „drumul strategic Bârlad-Laza-Codaeşti”.