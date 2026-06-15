Diferențe uriașe în Europa, cu Luxemburg în frunte

Discrepanțele în averea netă a europenilor trecuți de 65 de ani sunt uriașe, arată datele publicate în 2023 de Banca Centrală Europeană (BCE) prin Ancheta privind finanțele și consumul gospodăriilor (HFCS). Spre exemplu, gospodăriile cu vârste între 65 și 74 de ani din Luxemburg au o avere netă mediană de 1,22 milioane de euro, în timp ce în Letonia aceasta este de doar 36.300 de euro, conform Euronews.

În zona euro, media averii nete mediane pentru persoanele între 65 și 74 de ani este de 185.300 de euro. Totuși, între țări există diferențe colosale: cele mai bogate gospodării se află în Luxemburg, cu un nivel de 1.219.500 de euro, urmate la mare distanță de Malta, cu 310.000 de euro. Pe de altă parte, Letonia, cu 36.300 de euro, și Lituania, cu 51.400 de euro, sunt țările cu cele mai scăzute niveluri ale averii medii pentru această categorie de vârstă.

Belgia și Irlanda, în topul statelor mari

Excludând Luxemburg și Malta, Belgia se poziționează pe primul loc în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cu o avere netă mediană de 307.700 de euro pentru gospodăriile cu persoane între 65 și 74 de ani. Irlanda o urmează îndeaproape, cu 296.700 de euro. Alte țări cu valori ridicate sunt Franța (232.800 de euro) și Germania (232.100 de euro). În schimb, Italia, una dintre marile economii europene, are o medie semnificativ mai mică, de doar 168.000 de euro, indicând o diferență de peste 60.000 de euro față de țările vecine.

Țările cu cele mai scăzute niveluri ale averii

La polul opus, Letonia, Lituania (51.400 de euro), Ungaria (54.400 de euro), Estonia (73.500 de euro), Croația (75.900 de euro) și Portugalia (99.200 de euro) se află printre statele cu cele mai mici valori ale averii nete mediane pentru persoanele peste 65 de ani. Inclusiv țări precum Slovenia (138.200 de euro), Grecia (104.300 de euro), Cehia (102.900 de euro) și Slovacia (100.800 de euro) se situează sub media zonei euro.

Factori care influențează averea

Discrepanțele între averile țărilor europene au la bază mai mulți factori, inclusiv nivelurile veniturilor, proprietatea asupra locuințelor, gradul de îndatorare și prețurile locuințelor.

Profesorul Fabian Pfeffer de la LMU München subliniază că „aceste diferențe transnaționale ne reamintesc că averea nu este niciodată doar rezultatul comportamentului individual de economisire. Ele reflectă interacțiunea pe termen lung dintre piețele imobiliare, statele sociale, sistemele de pensii, instituțiile de credit, transferurile familiale și căile istorice către proprietatea asupra activelor”.

Un factor semnificativ este accesul gospodăriilor mai în vârstă la proprietatea asupra locuințelor. În țările unde o mare parte din populația vârstnică este proprietară și a beneficiat de creșterea valorii proprietăților, averea netă mediană este mai mare. Spre deosebire, în statele cu o pondere mare a chiriașilor, precum Germania și Austria, averea netă poate părea mai mică în statistici, deși această situație nu înseamnă neapărat o insecuritate economică, explică Pfeffer.

Diferențe și între generațiile vârstnice

Un alt aspect interesant subliniat de studiul BCE este că gospodăriile cu persoane de peste 75 de ani dețin, în general, o avere netă mediană mai mică decât cele cu persoane între 65 și 74 de ani. În zona euro, diferența este de 22%, iar în Austria și Germania scăderea ajunge la 51% și, respectiv, 44%. Franța înregistrează una dintre cele mai mici scăderi, de doar 14%, în timp ce Luxemburg și Belgia sunt singurele țări în care gospodăriile mai în vârstă au o avere similară sau chiar mai mare.

Datele confirmă că acumularea și distribuția averii la nivel european sunt puternic influențate de factori istorici, economici și culturali, iar inegalitățile persistă chiar și la vârsta pensionării.

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